L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Marché de producteurs locaux – Charron’Ronne, Marché de producteurs locaux – Charron’Ronne, Lugasson

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Marché de producteurs locaux – Charron’Ronne Samedi 6 juin, 10h00 Marché de producteurs locaux – Charron’Ronne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Comme chaque premier samedi du mois, c’est le retour du Charron’Ronne :

Marché de producteurs avec repas, animations et visite de la champignonnière dans les anciennes carrières souterraines.

Projection du film sur les carrières du nord Gironde et chorale au menu du programme !

Ouverts à tous !

Parking indiqué sur place

Marché de producteurs locaux – Charron’Ronne Route des Carrières 33760 Lugasson Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ca2m@gmx.fr »}]

L’association Les Co-LocaTerres a été créée par un collectif d’individus partageant I’envie de redynamiser notre campagne et créer du lien entre ses habitant.e.s.

DR