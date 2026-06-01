L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – SCEA Château Pillebois, Chateau Pillebois, Saint-Magne-de-Castillon

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – SCEA Château Pillebois 6 et 7 juin Chateau Pillebois Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous sommes siués à 10mn de St Emilion sur une propriété de 11Ha en Castillon. Reconverti à la viticulture par passion, j’essaye d’améliorer mes vins en tant que Vigneron indépendant, tant que faire ce peut pour votre plaisir, avec ce que me donne Dame nature chaque année.

J’essayerai de vous en apprendre un maximum, en fonction de vos intérêts, sur le terroir des Castillon et comment je fais mon vin durant 1h30 de visite et dégustation. La propriété est simple, sobre mais l’accueil chaleureux et les vins bons ! Il y a pour toutes les couleurs et palais à partir d’élevage classiques ou en amphores.

https://www.grandlibournais.eu/alimentation-et-agriculture/

Chateau Pillebois 6 chemin de Pillebois 33350 Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaupillebois.fr »}] [{« link »: « https://www.grandlibournais.eu/alimentation-et-agriculture/ »}]

Reconverti à la viticulture par passion, j’essaye d’améliorer mes vins en tant que Vigneron indépendant, tant que faire ce peut pour votre plaisir, avec ce que me donne Dame nature chaque année.

DR