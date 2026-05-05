L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Visite guidée de la ferme et distillation à l’Alambic, Ferme aux fleurs, Romagne
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Visite guidée de la ferme et distillation à l’Alambic, Ferme aux fleurs, Romagne samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Visite guidée de la ferme et distillation à l’Alambic Samedi 6 juin, 10h00 Ferme aux fleurs Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
PROGRAMME
De 10h à 15h
Cueillette (Rose ou autre plante en fonction de la floraison et du temps)
Distillation de la Rose de Damas à l’Alambic
Visite du laboratoire et de la boutique
Goûter sauvage à base de plantes sauvages
Pour le midi : venez partager votre repas en mode auberge espagnole !
Réservation Obligatoire par tél 07.80.51.29.12 ou mail loquetsandrine@hotmail.fr
Animation gratuite, pas de limitation d’âge
Boutique à la ferme (prévoir espèce ou chèque, CB en dernier choix en fonction du réseau !)
Parking à l’entrée de la ferme
Ferme aux fleurs 33760 Romagne Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « loquetsandrine@hotmail.fr »}] [{« link »: « mailto:loquetsandrine@hotmail.fr »}]
Accueil et visite guidée de la ferme avec goûter sauvage à base de plantes sauvages
DR
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