L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Visite guidée de la ferme et distillation à l’Alambic, Ferme aux fleurs, Romagne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Visite guidée de la ferme et distillation à l’Alambic Samedi 6 juin, 10h00 Ferme aux fleurs Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

PROGRAMME

De 10h à 15h

Cueillette (Rose ou autre plante en fonction de la floraison et du temps)

Distillation de la Rose de Damas à l’Alambic

Visite du laboratoire et de la boutique

Goûter sauvage à base de plantes sauvages

Pour le midi : venez partager votre repas en mode auberge espagnole !

Réservation Obligatoire par tél 07.80.51.29.12 ou mail loquetsandrine@hotmail.fr

Animation gratuite, pas de limitation d’âge

Boutique à la ferme (prévoir espèce ou chèque, CB en dernier choix en fonction du réseau !)

Parking à l’entrée de la ferme

Ferme aux fleurs 33760 Romagne Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « loquetsandrine@hotmail.fr »}] [{« link »: « mailto:loquetsandrine@hotmail.fr »}]

Accueil et visite guidée de la ferme avec goûter sauvage à base de plantes sauvages

DR