L’entreprise AFU à St Malo vous ouvre ses portes, 2ème créneau 10h30 à 11h30. Agence SAINT-MALO Saint-Malo

L'entreprise AFU à St Malo vous ouvre ses portes, 2ème créneau 10h30 à 11h30. Mardi 25 novembre

Vous êtes intéressé/e par le secteur, les métiers de l’industrie. L’entreprise AFU vous ouvre ses portes, et vous propose une visite de ses locaux dans le cadre de la semaine de l’industrie le mardi 25 novembre matin de 9h00 à 10h00.

Vous serez accueilli/e à 10h30 heures, durée de la visite 1 heure. Merci de vous présenter 5/10 MN avant 10h30 heures. Le déroulé : – Visite des locaux, de l’environnement, découverte des métiers 1 H – Retour en salle pour questions /réponses, échange avec les inte

Vous êtes intéressé/e par le secteur, les métiers de l’industrie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution