L’entreprise AGRIPLAS à Dinard vous ouvre ses portes. Dinard – Agence SAINT-MALO Dinard

L’entreprise AGRIPLAS à Dinard vous ouvre ses portes. Jeudi 20 novembre, 13h00 Dinard – Agence SAINT-MALO Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Vous êtes intéressé/e par le secteur, les métiers de l’industrie. L’entreprise AGRIPLAS vous ouvre ses portes, et vous propose une visite de ses locaux dans le cadre de la semaine de l’industrie le JEUDI 20 novembre de 14h00 à 15h30.

Vous serez accueilli/e à 14 heures, durée de la visite 1 h30. Merci de vous présenter 5/10 MN avant 14 heures. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire, un parking visiteur est à votre disposition. Le déroulé : – Présentation de l’entreprise, des méti

Dinard – Agence SAINT-MALO 35800 Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Brittany

Vous êtes intéressé/e par le secteur, les métiers de l’industrie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution