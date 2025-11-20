L’entreprise AMV ouvre ses portes : Découvrez l’industrie en action lors de cette visite exclusive ! Agence DREUX Dreux

L’entreprise AMV ouvre ses portes : Découvrez l’industrie en action lors de cette visite exclusive ! Jeudi 20 novembre, 09h00 Agence DREUX Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00

L’entreprise AMV à Dreux ouvre ses portes au public le temps d’une matinée. Une présentation de l’entreprise, des postes et opportunités d’emplois sera suivie d’une visite de l’entreprise. Une expérience significative dans l’industrie est appréciée. Cet évènement est organisé en collaboration avec : · PolePharma · Le CLEE · La Région · France Travail · UIMM · Territoires d’industrie Pays de Dreux – Portes Euréliennes d’Île-de-France · Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France

Agence DREUX 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514675 »}]

L’entreprise AMV à Dreux ouvre ses portes au public le temps d’une matinée. Une présentation de l’entreprise, des postes et opportunités d’emplois sera suivie d’une visite de l’entreprise. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution