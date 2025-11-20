L’entreprise GRONDIN MARINE vous ouvre ses portes ! visite entreprise et entretien de recrutement Noirmoutier-en-l’Île – Agence CHALLANS L’Herbaudière

L’entreprise GRONDIN MARINE vous ouvre ses portes ! visite entreprise et entretien de recrutement Jeudi 20 novembre, 09h00 Noirmoutier-en-l’Île – Agence CHALLANS Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Créée en 1984, Grondin Marine Service s’est développée au fil des années et compte désormais 3 agences (Bouin, St Hilaire de riez et Noirmoutier). Spécialiste de la mécanique marine et industrielle, la société continue de se développer. Grondin Marine Service est distributeur et centre de service Mercury, Mercruiser et Mercruiser diesel, et concessionnaire FPT IVECO. L’entreprise recherche 2 profils, un mécanicien Hors-bord réf offre 199JZYW et un mécanicien diéséliste Moteur Inbord réf 199JZMJ

Noirmoutier-en-l’Île – Agence CHALLANS 85330 Noirmoutier-en-l’Île L’Herbaudière 85330 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524091 »}]

