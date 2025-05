L’entreprise HEMO SERVICE recrute des chauffeurs – Agence RENNES NORD Rennes, 10 juin 2025, Rennes.

La société Hémo Services est spécialisée dans le transport de produits sanguins et biologiques programmé et en urgence 24H/24H, 7J/7J depuis plus de 10 ans. Elle est fortement attachée aux valeurs de professionnalisme, de qualité, de respect de son personnel et de ses clients, d’intégrité, de travail, de sérieux, de sens du service et de recherche de la performance.Hémo Services s’appuie sur des équipes connaissant parfaitement les enjeux et les attentes de ce domaine si important dans la chaîne médicale. L’entreprise recherche des chauffeurs :- horaires de jour- de nuit- en astreinte du week-endavec permis B depuis 1 an minimum. Si vous voulez rejoindre une entreprise affichant de fortes ambitions, mettant l’aventure humaine au centre de son ADN et agissant sur un secteur d’activité à très fort potentiel de développement, venez rencontrer HEMO SERVICE et le centre de formation FTPS.

Nous commençons par une présentation de l’entreprise HEMO SERVICE puis le centre de formation FTPS vous expliquera les formations nécessaires à une prise de poste. Un entretien individuel rapide vous sera proposé ensuite. Vous devez donc venir à l’évènement avec un CV imprimé.

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine