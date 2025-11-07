L’entreprise Knauf se dévoile : Une visite exceptionnelle pour explorer l’industrie de l’intérieur ! Agence DREUX Dreux

L’entreprise Knauf à Dreux vous ouvre ses portes le temps d’une matinée. Au programme, une présentation de l’entreprise, des postes et des opportunités d’emploi avant de poursuivre par une visite des ateliers. Vous avez une expérience dans l’industrie en tant que Technicien de maintenance ou agent de fabrication, n’hésitez pas à apporter votre cv à jour que vous pourrez transmettre au chargé de recrutement. Cet évènement est organisé en collaboration avec : · PolePharma · Le CLEE · La Région · F

L’entreprise Knauf à Dreux vous ouvre ses portes le temps d’une matinée. TaskForceEntreprise La semaine de l’industrie