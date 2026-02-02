L’entreprise Madame est servie recrute des aide ménager.e à domicile Agence RENNES NORD Rennes Mardi 10 février, 09h30 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir le métier d’aide ménager.e à domicile dans l’entreprise Madame est Servie. Débutant accepté car une immersion ainsi qu’une formation peuvent être mises en place. N’oubliez pas de venir avec un CV

Une présentation de l’entreprise sera faite en collectif et des courts entretiens seront proposés à la suite pour les personnes qui le souhaitent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



