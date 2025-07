L’envers du décor Archives de Rennes Rennes

L’envers du décor Archives de Rennes Rennes dimanche 21 septembre 2025.

L’envers du décor Archives de Rennes Rennes Dimanche 21 septembre, 10h30, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Visite guidée du bâtiment des Archives de Rennes

**Visite guidée du bâtiment des Archives de Rennes**

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques documents remarquables.

Dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00.000+02:00

1



Archives de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700