L’envers du décor Bibliothèque Triangle Rennes
L’envers du décor Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 1 avril 2026.
L’envers du décor Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 1 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Samuel Ribeyron vous initie à sa technique d’illustrations en papier découpé, en jouant avec des formes pour élaborer votre personnage.
Vous saurez tout sur ses inspirations, ses couleurs favorites et ses projets à venir, ainsi que sur son travail de décorateur pour le cinéma d’animation notamment sur le long-métrage Le Secret des Mésanges.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-01T17:00:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93