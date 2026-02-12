L’envers du décor Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 1 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Samuel Ribeyron vous initie à sa technique d’illustrations en papier découpé, en jouant avec des formes pour élaborer votre personnage.

Vous saurez tout sur ses inspirations, ses couleurs favorites et ses projets à venir, ainsi que sur son travail de décorateur pour le cinéma d’animation notamment sur le long-métrage Le Secret des Mésanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



