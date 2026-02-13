L’envers du décor, Bibliothèque Triangle, Rennes

L’envers du décor Mercredi 1 avril, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Vous saurez tout sur ses inspirations, ses couleurs favorites et ses projets à venir, ainsi que sur son travail de décorateur pour le cinéma d’animation notamment sur le long-métrage Le Secret des Mésanges.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Samuel Ribeyron vous initie à sa technique d’illustrations en papier découpé, en jouant avec des formes pour élaborer votre personnage. atelier créatif enfants dès 6 ans

E. Offredo