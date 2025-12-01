L’envers du décor, un concert de Tissé au Théâtre au Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

Tissé fait de la chanson festive pour oreilles et pieds. Il nous raconte ses amours désabusés avec humour et tendresse. Il se spécialise dans la « revenge song » et cela dès ses premier pas au pays des cœurs brisés. Il nous invite à dénouer nos peurs et nos soucis dans un cri d’espoir authentique, sensible et universel.

Tissé, Vincent Gestermann

Tissé

65 minutes

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 21h05

payant

Tarif unique : 15 euros

Tout public.

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/