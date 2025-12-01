L’envers du décor, un concert de Tissé au Théâtre au Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS
L’envers du décor, un concert de Tissé au Théâtre au Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS jeudi 18 décembre 2025.
Tissé fait de la chanson festive pour oreilles et pieds. Il nous raconte ses amours désabusés avec humour et tendresse. Il se spécialise dans la « revenge song » et cela dès ses premier pas au pays des cœurs brisés. Il nous invite à dénouer nos peurs et nos soucis dans un cri d’espoir authentique, sensible et universel.
: Tissé, Vincent Gestermann
̀ : Tissé
́ : 65 minutes
Le jeudi 18 décembre 2025
de 20h00 à 21h05
payant
Tarif unique : 15 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-18T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-18T22:05:00+01:00
Date(s) : 2025-12-18T20:00:00+02:00_2025-12-18T21:05:00+02:00
Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS
https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/