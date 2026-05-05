L’envers du Décor – Vernissage de l’exposition, Musée du Veinazès, Lacapelle-del-Fraisse

L’envers du Décor – Vernissage de l’exposition Samedi 23 mai, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Musée du Veinazès Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le vernissage de la nouvelle exposition temporaire du musée du Veinazès vous permettra de découvrir l’art populaire de la peinture sous verre dite fixé sous verre. au travers d’une cinquantaine de peintures présentées.

De 17 heures à 22 heures, une présentation de l’exposition est proposée toutes les 30 minutes (dernier départ à 21h30).

L’occasion aussi de découvrir gratuitement toutes les collections du musée.

Musée du Veinazès 12, rue des Fourmillères 15120 Lacapelle-del-Fraisse Lacapelle-del-Fraisse 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 41 75 38 https://www.musee-veinazes.com/ https://m.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Veinaz%C3%A8s-209533015725892/ Le musée du Veinazès est un musée de pays évoquant l’histoire du monde rural au 20ème siècle. parking

Nuit européenne des musées

© musée du Veinazès