L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes Archives de Rennes Rennes Mercredi 10 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

En Langue des Signes Françaises

Les Archives de Rennes sont un service public ouvert à tous. Elles participent à la constitution et à la diffusion des sources sur l’histoire de la ville, répondent aux besoins de gestion de l’administration municipale et contribuent à garantir l’exercice des droits des citoyens.

Mais qu’est ce qui se cache vraiment derrière les épais murs des Archives de Rennes ? Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?

Venez le découvrir et vous offrir une plongée dans l’histoire de la ville en parcourant les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes : l’occasion de découvrir les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables issues de nos collections.

Cette visite sera animée en Langue des Signes Françaises, par Maud Lomenech, médiatrice culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T18:30:00.000+01:00

https://urls.fr/hUGlGo archives@ville-rennes.fr

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine