L’envers du Music-Hall Espace Jean Vilar Revin

L'envers du Music-Hall

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Date : 2026-01-16



L’Envers du Music-Hall est un recueil de textes que Colette a publié vers 1910 et qui relate ses tournées dans des music-halls de province où elle se produisait comme « effeuilleuse ». Une série de tableaux à la Daumier, croquis et portraits à la fois sublimes et grotesques, dérisoires et magnifiques d’humanité. Toute une petite société se lève sous nos yeux, sous la plume acérée d’une Colette qui n’est tendre avec personne mai aime profondément les artistes et les petites gens. Et c’est brillant. Un récital de chansons de l’époque accompagne cette modeste épopée d’Aristide Bruand à Damia, de Quand j’suis paf à la Butte rouge, un monde impertinent, coloré, désespéré et follement inspiré s’incarne. Bon à savoir Durée 1h15. À partir de 12 ans.

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

L’Envers du Music-Hall is a collection of texts Colette published around 1910, recounting her tours of provincial music halls where she performed as a « effeuilleuse ». A series of Daumier-style tableaux, sketches and portraits at once sublime and grotesque, derisory and magnificent in their humanity. A whole small society rises up before our eyes, under the sharp pen of a Colette who is not soft on anyone but deeply loves artists and little people. And it’s brilliant. A recital of songs from the period accompanies this modest epic: from Aristide Bruand to Damia, from Quand j’suis paf to la Butte rouge, an impertinent, colorful, desperate and wildly inspired world comes to life. Good to know: Running time 1h15. Ages 12 and up.

L’Envers du Music-Hall ist eine Textsammlung, die Colette um 1910 veröffentlichte und in der sie über ihre Tourneen durch Music-Halls in der Provinz berichtet, in denen sie als « Effeuilleuse » auftrat. Eine Reihe von Bildern im Stil von Daumier, Skizzen und Porträts, die zugleich erhaben und grotesk, lächerlich und herrlich menschlich sind. Eine ganze kleine Gesellschaft erhebt sich vor unseren Augen, unter der scharfen Feder einer Colette, die mit niemandem zimperlich ist, aber Künstler und kleine Leute zutiefst liebt. Und das ist brillant. Ein Liederabend mit Liedern aus der damaligen Zeit begleitet dieses bescheidene Epos: Von Aristide Bruand bis Damia, von Quand j’suis paf bis Butte rouge wird eine freche, farbenfrohe, verzweifelte und wahnsinnig inspirierte Welt verkörpert. Gut zu wissen: Dauer 1 Stunde 15 Minuten. Ab 12 Jahren.

L’Envers du Music-Hall è una raccolta di testi che Colette pubblicò intorno al 1910, raccontando le sue tournée nei music-hall di provincia dove si esibiva come « effeuilleuse ». Una serie di tableaux in stile Daumier, schizzi e ritratti allo stesso tempo sublimi e grotteschi, derisori e magnificamente umani. Un’intera piccola società si erge davanti ai nostri occhi, sotto la penna tagliente di una Colette che non è tenera con nessuno, ma ha un amore profondo per gli artisti e le piccole persone. Ed è brillante. Un recital di canzoni dell’epoca accompagna questa modesta epopea: da Aristide Bruand a Damia, da Quand j’suis paf a la Butte rouge, un mondo impertinente, colorato, disperato e selvaggiamente ispirato prende vita. Buono a sapersi: Durata: 1 ora e 15 minuti. Dai 12 anni in su.

L’Envers du Music-Hall es una colección de textos que Colette publicó hacia 1910, relatando sus giras por los music-halls provinciales donde actuaba como « effeuilleuse ». Una serie de cuadros, esbozos y retratos al estilo de Daumier, sublimes y grotescos a la vez, irrisorios y magníficamente humanos. Toda una pequeña sociedad se levanta ante nuestros ojos, bajo la aguda pluma de una Colette que no es blanda con nadie, pero que siente un profundo amor por los artistas y la gente menuda. Y es brillante. Un recital de canciones de la época acompaña esta modesta epopeya: de Aristide Bruand a Damia, de Quand j’suis paf a la Butte rouge, un mundo impertinente, colorista, desesperado y salvajemente inspirado cobra vida. Es bueno saberlo: Duración: 1 hora y 15 minutos. A partir de 12 años.

