L’ENVOL Centre Mandapa Paris

L’ENVOL Dimanche 26 octobre, 15h00 Centre Mandapa Paris

Plein tarif : 20,00 €

+ 0,50 € de frais de billetterie

Tarif réduit : 15,00 €

+ 0,38 € de frais de billetterie

Tarif enfants : 10,00 €

+ 0,25 € de frais de billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T15:00:00 – 2025-10-26T16:30:00

Fin : 2025-10-26T15:00:00 – 2025-10-26T16:30:00

Une comédienne incarne Médée. Traversée par des chants en créole, elle entraine les spectateurs dans un monologue tel un poème au bord de l’âme, une traversée du mythe aux élans féministes donnant à voir un portrait intime, introspectif d’une femme ravie à elle même par l’amour éperdu pour Jason. Elle dissèque les évènements pour comprendre comment l’amour l’a dévorée, l’emprise de Jason, jusqu’à l’oubli d’elle-même. Ce néant est un abîme. Commence une quête, celle de Médée elle-même, la Médée des origines: être libre, femme, en symbiose avec la nature, magicienne initiée aux mystères, devenue l’étrangère, l’exilée. C’est une route qui coûte, une route d’abandon, de violences et de sacrifices.Trahie, Médée reconquiert son être, entre marronnage et liannage, arrache sa liberté au prix du sang et renaît pour être à elle-même…

https://youtu.be/M8kwS5QU1vk?si=uUOO0p68lSq9lmaJ

Cie Volubilis-Véronique Essaka-De Kerpel Médée féminisme