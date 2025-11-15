L’ENVOL DE LA FOURMI Béziers

L’ENVOL DE LA FOURMI

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Fourmi, clown rêveuse, cherche sa place. Avec ses poules, elle ose voler grâce à la confiance. Un voyage tendre suivi d’un apéro sirop parents-enfants !

Tout commence avec Fourmi, un clown à la fois touchante et maladroite. À petits pas hésitants ou en grandes enjambées, elle avance, en quête de sa place.

Sur sa route, des êtres aussi singuliers que rêveurs la rejoignent, animés par un même désir un peu fou celui de voler. Ensemble, grâce à la confiance qui les unit, Fourmi et ses poules relèvent des défis, prennent des risques, et tentent l’envol.

Un moment plein de tendresse et de légèreté, suivi d’un apéro sirop convivial pour petits et grands !

Par la compagnie Au fil du vent . .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Ant, a dreamy clown, is looking for her place. With her chickens, she dares to fly thanks to trust. A tender journey followed by a parent-child syrup aperitif!

German :

Ameise, eine verträumte Clownin, sucht ihren Platz. Mit ihren Hühnern wagt sie es, dank des Vertrauens zu fliegen. Eine zärtliche Reise, gefolgt von einem Aperitif mit Sirup für Eltern und Kinder!

Italiano :

Ant, un clown sognatore, è alla ricerca del suo posto. Con i suoi polli, osa volare grazie alla fiducia. Un tenero viaggio seguito da un aperitivo sciropposo genitori-figli!

Espanol :

Hormiguita, una payasa soñadora, busca su lugar. Con sus gallinas, se atreve a volar gracias a la confianza. Un tierno viaje seguido de un aperitivo de jarabe entre padres e hijos

