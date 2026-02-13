L’Envol de la Fourmi, Centre Culturel, Biganos

L’Envol de la Fourmi Samedi 14 février, 11h00 Centre Culturel Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T11:00:00+01:00 – 2026-02-14T11:50:00+01:00

Fin : 2026-02-14T11:00:00+01:00 – 2026-02-14T11:50:00+01:00

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et maladroite.

De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler.

Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens, chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême de l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas.

Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d’envies et de désirs plus grands qu’elles, la clowne et ses poules questionnent notre propre humanité.

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi

Inspiratrices et partenaires de jeu : Ariane, Barbara, Garlic, Micro, Moon, Akka, Juline, Jeanne, Loulou et Chinook (poules, en alternance)

Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèll Nodé Langlois

Création des gradins, lumières : Laurent Morel

Spectacle tout public dès 3 ans (scolaires à partir de 4 ans)

En salles équipées ou non équipées, en extérieur (en « palc »)

Durée : 45 min + un temps d’échange avec le public

Jauge : 120 personnes

Une production de la Cie Au Fil du Vent. Avec le soutien de l’Agence Culturelle de la Dordogne, du Conseil Départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Agora PNAC de Boulazac, du CRAC de Saint-Astier, et du Château de Monthelon (89).

Centre Culturel 14 Rue Pierre de Coubertin, 33380 Biganos, France Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cie Au fil du vent Cirque Théâtre

Christophe Raynaud De Lage