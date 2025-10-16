L’Envol La Centrifugeuse UPPA Pau

L’Envol

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Tout public à partir de 8 ans durée 1h

Enfin un spectacle pour tous ceux qui en ont marre d’être cloués au sol ! Poétique, technique et décalé, L’Envol réunit un père et son fils autour de l’utopie du vol humain dans les airs.

Les deux complices traversent l’histoire du vol à travers les siècles à tour de rôle, ils partagent leur fascination et leurs analyses pointues sur le sujet, pour finalement en venir à des expérimentations qu’ils déploient sous les yeux du public. En convoquant à la fois trucages cinématographiques, images animées, magie et musique électro, ils embarquent les spectateurs dans leurs délires qui avec eux échappent aux lois de la pesanteur !

Au-delà de la forme, il est touchant de les voir partager ce jeu totalement fantaisiste ces deux-là se sont offert un beau cadeau, de belles heures (de vol) ensemble sur scène… .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

