L’ENVOLÉE C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI Alairac
L’ENVOLÉE C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI Alairac vendredi 3 avril 2026.
L’ENVOLÉE C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI
24 Avenue de la Malepère Alairac Aude
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Par la compagnie Cie comme l’air (29).
C’est l’histoire dans l’Histoire. Celle de la transmission de Zdenek Taussig, un petit garçon devenu un vieux monsieur. Avant de s’éteindre, lui qui n’a jamais pu raconter son passé demande à Claire, sa voisine, de devenir sa voix et de transmettre son histoire, son terrible secret. Emprunter des chemins tendres et poétiques pour raconter l’indicible l’histoire d’un groupe d’enfants juifs du camp de Terezin en 1943 qui, pour tromper la peur, créent une république clandestine, la république des Skids. À l’insu des SS ils éditent un journal clandestin Vedem et tous les vendredi soirs ils se retrouvent dans la baraque L417 et en font la lecture aux plus jeunes. Chacun y allant de sa blague, de son dessin, de sa poésie, de ses interviews. On s’autorise à rire et à rêver dans la baraque L417. On se sent vivant ! La culture est un acte de résistance face à l’obscurantisme. Tiré d’une histoire vraie.
.
24 Avenue de la Malepère Alairac 11290 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69 lassociation.avec@gmail.com
English :
By Cie comme l?air (29).
This is the story within the story. The story of the transmission of Zdenek Taussig, a little boy who has become an old man. Before passing away, the man who has never been able to recount his past asks Claire, his neighbor, to become his voice and pass on his story, his terrible secret. Taking tender, poetic paths to recount the unspeakable: the story of a group of Jewish children from the Terezin camp in 1943 who, to ward off fear, set up a clandestine republic, the Republic of the Skids. Unbeknownst to the SS, they publish an underground newspaper, Vedem , and every Friday evening they gather in barrack L417 to read it to the younger children. Everyone contributes a joke, a drawing, a poem or an interview. In baraque L417, we allow ourselves to laugh and dream. We feel alive! Culture is an act of resistance in the face of obscurantism. Based on a true story.
German :
Von der Theatergruppe Cie comme l’air (29).
Es ist eine Geschichte in der Geschichte. Die Geschichte der Weitergabe von Zdenek Taussig, einem kleinen Jungen, der zu einem alten Mann geworden ist. Vor seinem Tod bittet er, der nie von seiner Vergangenheit erzählen konnte, seine Nachbarin Claire, seine Stimme zu werden und seine Geschichte, sein schreckliches Geheimnis, weiterzugeben. Die Geschichte einer Gruppe jüdischer Kinder aus dem Lager Terezin im Jahr 1943, die, um ihre Angst zu überwinden, eine Untergrundrepublik, die Republik der Skids, gründen. Ohne das Wissen der SS geben sie eine Untergrundzeitung Vedem heraus und jeden Freitagabend treffen sie sich in der Baracke L417 und lesen den jüngeren Kindern daraus vor. Jeder bringt seinen Witz, seine Zeichnung, seine Poesie, seine Interviews. In der Baracke L417 darf man lachen und träumen. Man fühlt sich lebendig! Kultur ist ein Akt des Widerstands gegen den Obskurantismus. Basierend auf einer wahren Geschichte.
Italiano :
Dalla società Cie comme l’air (29).
Questa è la storia nella storia. La storia di Zdenek Taussig, un bambino diventato vecchio. Prima di morire, l’uomo che non ha mai potuto raccontare il suo passato chiede a Claire, la sua vicina di casa, di diventare la sua voce e di trasmettere la sua storia, il suo terribile segreto. Percorrendo strade tenere e poetiche per raccontare l’indicibile: la storia di un gruppo di bambini ebrei del campo di Terezin nel 1943 che, per scacciare la paura, fondano una repubblica clandestina, la Repubblica degli Sbandati. All’insaputa delle SS, pubblicarono un giornale clandestino, Vedem, e ogni venerdì sera si riunivano nella baracca L417 per leggerlo ai bambini più piccoli. Tutti contribuivano con una battuta, un disegno, una poesia o un’intervista. Nella baracca L417 si ride e si sogna. Ci si sente vivi! La cultura è un atto di resistenza di fronte all’oscurantismo. Basato su una storia vera.
Espanol :
Por la empresa Cie comme l’air (29).
Esta es la historia dentro de la historia. La historia de Zdenek Taussig, un niño que se ha convertido en un anciano. Antes de morir, el hombre que nunca ha podido contar su pasado le pide a Claire, su vecina, que se convierta en su voz y le transmita su historia, su terrible secreto. Por caminos tiernos y poéticos para contar lo indecible: la historia de un grupo de niños judíos del campo de Terezin en 1943 que, para ahuyentar el miedo, crean una república clandestina, la República de los Skids. Sin que las SS lo supieran, publicaron un periódico clandestino, Vedem, y todos los viernes por la noche se reunían en el barracón L417 para leerlo a los niños más pequeños. Todos contribuían con un chiste, un dibujo, un poema o una entrevista. En el barracón L417 se puede reír y soñar. ¡Te hace sentir vivo! La cultura es un acto de resistencia frente al oscurantismo. Basado en una historia real.
L’événement L’ENVOLÉE C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI Alairac a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme