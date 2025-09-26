L’ENVOLÉE COSMOGONIA Capendu

L’ENVOLÉE COSMOGONIA

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Par la compagnie Duo Verge Cavalie (11).

Guilhem Verger pulse un air chaud des poumons de son accordéon, avec une inventivité harmonique et rythmique toujours renouvelée. Laurent Cavalié envoie une poésie nourrie des histoires et de la vie des gens de son monde languedocien, ouvert à tous les vents du monde. Sa percussion, un gros tambour appelé dans son pays la Bombe du Lauragais, martèle nos imaginaires séculaires. Ensemble ils construisent un groove puissant et délicat, au service d’une poésie ciselée, et d’une grande liberté musicale. Leur monde est à la fois onirique, libertaire, nourri des réalités des luttes contre toutes les dominations, et pétri de la culture ancienne des gens de chez eux.

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Duo Verge Cavalie (11).

Guilhem Verger breathes warm air from the lungs of his accordion, with an ever-renewed harmonic and rhythmic inventiveness. Laurent Cavalié’s poetry is nourished by the stories and lives of the people of his Languedoc region, open to all the winds of the world. His percussion, a large drum known in his homeland as the Bombe du Lauragais, hammers away at our age-old imaginations. Together, they build a powerful yet delicate groove, in the service of chiseled poetry and great musical freedom. Their world is at once dreamlike, libertarian, nourished by the realities of struggles against all forms of domination, and steeped in the ancient culture of their people.

German :

Von der Kompanie Duo Verge Cavalie (11).

Guilhem Verger pustet warme Luft aus den Lungen seines Akkordeons, mit einem immer neuen harmonischen und rhythmischen Erfindungsreichtum. Laurent Cavalié sendet eine Poesie, die von den Geschichten und dem Leben der Menschen in seiner Welt im Languedoc genährt wird, die für alle Winde der Welt offen ist. Seine Perkussion, eine große Trommel, die in seiner Heimat La Bombe du Lauragais genannt wird, hämmert auf unsere jahrhundertealten Vorstellungswelten ein. Gemeinsam bauen sie einen kraftvollen und delikaten Groove auf, der im Dienste einer ziselierten Poesie und einer großen musikalischen Freiheit steht. Ihre Welt ist gleichzeitig traumhaft und libertär, genährt von den Realitäten des Kampfes gegen alle Formen der Herrschaft und durchdrungen von der alten Kultur der Menschen in ihrer Heimat.

Italiano :

Dal Duo Verge Cavalie (11).

Guilhem Verger respira aria calda dai polmoni della sua fisarmonica, con un’inventiva armonica e ritmica sempre rinnovata. La poesia di Laurent Cavalié si nutre delle storie e delle vite della gente della sua terra d’origine, la Linguadoca, aperta a tutti i venti del mondo. Le sue percussioni, un grande tamburo conosciuto nella sua terra come Bombe du Lauragais, martellano la nostra immaginazione secolare. Insieme, costruiscono un groove potente ma delicato, servendo una poesia cesellata e una grande libertà musicale. Il loro mondo è allo stesso tempo onirico, libertario, nutrito dalla realtà della lotta contro ogni forma di dominio e intriso dell’antica cultura del loro popolo.

Espanol :

Por Duo Verge Cavalie (11).

Guilhem Verger respira aire caliente desde los pulmones de su acordeón, con una inventiva armónica y rítmica siempre renovada. La poesía de Laurent Cavalié se nutre de las historias y las vidas de las gentes de su Languedoc natal, abierto a todos los vientos del mundo. Su percusión, un gran tambor conocido en su tierra como Bombe du Lauragais, martillea nuestra imaginación ancestral. Juntos construyen un groove potente y delicado a la vez, con una poesía cincelada y una gran libertad musical. Su universo es onírico, libertario, alimentado por las realidades de la lucha contra toda forma de dominación e impregnado de la cultura ancestral de su pueblo.

