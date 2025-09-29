L’ENVOLÉE DE LA NUIT À L’AUBE Capendu

L’ENVOLÉE DE LA NUIT À L’AUBE

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Par la compagnie Cie L’explique Songe (92).

Hasan, chanteur et musicien a dû fuir l’Afghanistan et erre sur les routes du Nord de la France. Un soir, il croise Violette au moment où elle rentre chez elle. Il cherche un abri pour la nuit. Elle lui donne un peu d’argent et lui indique l’hôtel le plus proche. Kenza, l’amie de Violette y passe la nuit en compagnie de Mychkine, commercial qu’elle vient de rencontrer en discothèque. Quelques jours plus tard, après une séance d’enregistrement avec son groupe, Violette se retrouve enfermée dans le studio de musique et y passe la nuit. Gabriel, venu de Mayotte, la retrouve là tôt le matin alors qu’il venait faire le ménage. L’inattendu va croiser la trajectoire de ces hommes et de ces femmes et des liens vont se créer entre eux alors que rien ne les destinait à se connaître. Le soir, la nuit, à l’aube, leurs vies vont basculer dans les clairs-obscurs du désir, de l’instinct de survie et des pulsions créatrices

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Cie L?explique Songe (92).

Hasan, a singer and musician, has had to flee Afghanistan and is wandering the roads of northern France. One evening, he comes across Violette on her way home. He is looking for shelter for the night. She gives him some money and directs him to the nearest hotel. Violette?s friend Kenza spends the night there with Myshkin, a salesman she has just met at a disco. A few days later, after a recording session with her band, Violette finds herself locked in the music studio and spends the night there. Gabriel, who has come from Mayotte, finds her there early in the morning when he has come to clean up. The unexpected crosses the paths of these men and women, and bonds are forged between them when nothing would have led them to know each other. In the evening, at night, at dawn, their lives will be shattered by desire, survival instinct and creative impulses

German :

Von der Kompanie Cie L?explique Songe (92).

Hasan, ein Sänger und Musiker, musste aus Afghanistan fliehen und irrt nun auf den Straßen Nordfrankreichs umher. Eines Abends trifft er Violette auf dem Weg nach Hause. Er sucht einen Unterschlupf für die Nacht. Sie gibt ihm etwas Geld und zeigt ihm das nächstgelegene Hotel. Violettes Freundin Kenza verbringt die Nacht dort mit dem Geschäftsmann Mychkine, den sie gerade in einer Diskothek kennengelernt hat. Einige Tage später, nach einer Aufnahmesession mit ihrer Band, wird Violette im Musikstudio eingeschlossen und verbringt die Nacht dort. Gabriel, der aus Mayotte angereist ist, findet sie am frühen Morgen beim Aufräumen. Das Unerwartete kreuzt die Wege dieser Männer und Frauen und es entstehen Verbindungen zwischen ihnen, obwohl sie sich eigentlich nicht kennen sollten. Am Abend, in der Nacht und im Morgengrauen wird ihr Leben durch das Hell-Dunkel der Begierde, des Überlebensinstinkts und der kreativen Impulse verändert

Italiano :

Dalla Cie L’explique Songe (92).

Hasan, cantante e musicista, è dovuto fuggire dall’Afghanistan e si aggira per le strade del nord della Francia. Una sera incontra Violette che sta tornando a casa. Stava cercando un riparo per la notte. Lei gli dà dei soldi e gli dice dove si trova l’albergo più vicino. L’amica di Violette, Kenza, vi trascorre la notte con Myshkin, un venditore appena conosciuto in discoteca. Qualche giorno dopo, dopo una sessione di registrazione con la sua band, Violette si ritrova chiusa nello studio musicale e vi trascorre la notte. Gabriel, che ha viaggiato da Mayotte, la trova lì la mattina presto quando è venuto a pulire. L’imprevisto incrocerà le strade di questi uomini e donne, e si formeranno legami tra loro quando nulla li avrebbe portati a conoscersi. La sera, la notte e l’alba, le loro vite vengono stravolte dal desiderio, dall’istinto di sopravvivenza e dagli impulsi creativi

Espanol :

Por Cie L’explique Songe (92).

Hasan, cantante y músico, ha tenido que huir de Afganistán y vaga por las carreteras del norte de Francia. Una noche, se encuentra con Violette de camino a casa. Él buscaba refugio para pasar la noche. Ella le da algo de dinero y le dice dónde está el hotel más cercano. Kenza, amiga de Violette, pasa allí la noche con Myshkin, un vendedor que acaba de conocer en una discoteca. Unos días después, tras una sesión de grabación con su grupo, Violette se queda encerrada en el estudio de música y pasa allí la noche. Gabriel, que ha viajado desde Mayotte, la encuentra allí de madrugada cuando ha venido a limpiar. Lo inesperado cruzará los caminos de estos hombres y mujeres, y se formarán lazos entre ellos cuando nada les habría llevado a conocerse. Por la tarde, por la noche y al amanecer, sus vidas dan un vuelco a causa del deseo, el instinto de supervivencia y los impulsos creativos

