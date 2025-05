L’ENVOLÉE D’ÉTÉ – Alairac, 1 juin 2025 14:00, Alairac.

Aude

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Alairac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 14:00:00

fin : 2025-06-01 20:00:00

Date(s) :

2025-06-01

L’Envolée d’été est une série de spectacles, d’ateliers, d’animations programmée dans plusieurs communes de Carcassonne Agglo. Les arts de la rue sont à l’honneur, un avant-goût de la saison estivale pour petits et grands !

Le programme de la journée

14 h le maquis de Trassanel, docufiction au foyer.

Docufiction réalisé sur le maquis de Trassanel, en Montagne Noire, avec le concours de figurants de tous âges, participant au devoir de mémoire. Témoignage sur l’engagement dans la Résistance de simples habitants et particulièrement des jeunes, luttant pour la liberté. (40mn) + échange avec le réalisateur et son équipe / réalisé avec le soutien du Souvenir Français.

15h vieux d’ici (départ cour de l’école) 30 minutes

Déambulation dans la circulade à la rencontre de ses habitants marionnettiques. Suite à un atelier d’écriture et de fabrication de marionnettes grandeur nature, réalisés dans le cadre du Projet de Territoire d’AVEC, la compagnie la cour Singulière et les participants des ateliers, vous proposent de découvrir ces personnages et les lieux qui les abritent, en plein coeur du village.

16 h goûter dans la cour de l’école.

17 h Josette et Mustapha (marionnette et théâtre d’objets) la cour singulière (dans la cour de l’école) durée 1 h

Josette, (marionnette) est une octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD. Elle installe pour quelques jours son lieu de vie (caravane et petit jardin) au coeur d’un village, d’un quartier … Josette est vieille mais elle n’est pas que ça … Elle est riche aussi de ses envies, de ses doutes, de ses souvenirs, riche aussi de sa faculté à se laisser emmener dans l’instant présent, de ses envolées hors du temps… Avec humour et poésie, ce spectacle donne à voir le lâcher prise et la force de ceux qui atteignent le bout de leur vie.

18h apéritif au foyer.

.

Alairac 11290 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

English :

L’Envolée d’été is a series of shows, workshops and events scheduled in several Carcassonne Agglo communes. Street arts are in the spotlight, a foretaste of the summer season for young and old alike!

The day’s program

2pm: Le maquis de Trassanel, docufiction in the foyer.

A docu-drama about the Trassanel maquis in the Montagne Noire, with the help of extras of all ages. (40mn) + exchange with the director and his team / produced with the support of Souvenir Français.

3pm vieux d’ici (departure from school courtyard) 30 minutes

Stroll through the circulade to meet its puppeteer inhabitants. Following a writing workshop and the creation of life-size puppets as part of AVEC?s Projet de Territoire, la compagnie la cour Singulière and workshop participants invite you to discover these characters and the places that house them, right in the heart of the village.

4 p.m.: snack in the schoolyard.

5 p.m.: Josette et Mustapha (puppet and object theater): la cour singulière (in the schoolyard) duration: 1 h

Josette (puppet) is an octogenarian full of life and memory lapses, who has escaped from her nursing home. For a few days, she sets up her living quarters (caravan and small garden) in the heart of a village, a neighborhood? Josette is old, but that’s not all she is? She’s also rich in her desires, her doubts, her memories, rich in her ability to let herself be taken into the present moment, her flights out of time? With humor and poetry, this show shows us how to let go and the strength of those who reach the end of their lives.

6pm: aperitif in the foyer.

German :

L’Envolée d’été ist eine Reihe von Aufführungen, Workshops und Animationen, die in mehreren Gemeinden von Carcassonne Agglo geplant sind. Im Mittelpunkt stehen die Straßenkünste, ein Vorgeschmack auf die Sommersaison für Groß und Klein!

Das Programm des Tages

14 Uhr: Der Maquis von Trassanel, Dokufiktion im Foyer.

Ein Dokumentarfilm über den Maquis von Trassanel in der Montagne Noire, der mit Hilfe von Komparsen aller Altersgruppen gedreht wurde und zur Erinnerung an die Vergangenheit beiträgt. Zeugnis über das Engagement der einfachen Einwohner und insbesondere der Jugendlichen im Widerstand, die für die Freiheit kämpften (40 Min.) + Gespräch mit dem Regisseur und seinem Team / realisiert mit der Unterstützung des Souvenir Français.

15 Uhr: Alte Leute von hier (Start Schulhof): 30 Min

Spaziergang durch die Circulade, um ihre marionettenhaften Bewohner zu treffen. Nach einem Schreib- und Herstellungsworkshop für lebensgroße Marionetten, der im Rahmen des Projet de Territoire von AVEC durchgeführt wurde, laden Sie die Kompanie la cour Singulière und die Teilnehmer der Workshops ein, diese Figuren und die Orte, an denen sie leben, mitten im Dorf zu entdecken.

16 Uhr: Imbiss im Hof der Schule.

17 Uhr: Josette und Mustapha (Marionette und Objekttheater): la cour singulière (im Schulhof) Dauer: 1 Std

Josette, (Marionette) ist eine 80-jährige Frau voller Leben und Gedächtnislücken, die aus ihrem Pflegeheim geflohen ist. Sie richtet für einige Tage ihren Lebensraum (Wohnwagen und kleiner Garten) im Herzen eines Dorfes, eines Viertels ein? Josette ist alt, aber sie ist nicht nur das? Sie ist auch reich an Wünschen, Zweifeln und Erinnerungen, reich an ihrer Fähigkeit, sich in den Augenblick hineinfallen zu lassen, an ihren Flügen außerhalb der Zeit? Mit Humor und Poesie zeigt dieses Stück das Loslassen und die Kraft derer, die das Ende ihres Lebens erreicht haben.

18 Uhr: Aperitif im Foyer.

Italiano :

L’Envolée d’été è una serie di spettacoli, laboratori ed eventi programmati in diversi comuni dell’Agglo di Carcassonne. L’attenzione è rivolta alle arti di strada, un’anticipazione della stagione estiva per grandi e piccini!

Il programma della giornata

ore 14.00: le maquis de Trassanel, docufiction nel foyer.

Film documentario sul maquis di Trassanel nella Montagne Noire, con l’aiuto di comparse di tutte le età. Testimonianza del coinvolgimento nella Resistenza di persone comuni, in particolare giovani, che lottano per la libertà (40 minuti) + discussione con il regista e la sua équipe / prodotto con il sostegno del Souvenir Français.

15:00: vieux d’ici (partenza dal cortile della scuola): 30 minuti

Passeggiata nella circulade per conoscere i suoi abitanti burattinai. A seguito di un laboratorio di scrittura e costruzione di marionette a grandezza naturale, organizzato nell’ambito del Projet de Territoire di AVEC, la compagnia la cour Singulière e i partecipanti al laboratorio vi invitano a scoprire questi personaggi e i luoghi che li ospitano, proprio nel cuore del villaggio.

ore 16.00: merenda nel cortile della scuola.

ore 17.00: Josette et Mustapha (teatro di burattini e oggetti): la cour singulière (nel cortile della scuola) durata: 1 h

Josette (marionetta) è un’ottuagenaria piena di vita e di vuoti di memoria, fuggita dalla sua casa di riposo. Per qualche giorno, allestisce il suo alloggio (roulotte e piccolo giardino) nel cuore di un villaggio, un quartiere? Josette è vecchia, ma non è solo questo? È anche ricca dei suoi desideri, dei suoi dubbi e dei suoi ricordi, e ricca della sua capacità di lasciarsi trasportare dal momento presente, dai suoi voli fuori dal tempo? Con umorismo e poesia, questo spettacolo parla del lasciarsi andare e della forza di chi arriva alla fine della propria vita.

ore 18.00: aperitivo nel foyer.

Espanol :

L’Envolée d’été es una serie de espectáculos, talleres y eventos programados en varios municipios de Carcassonne Agglo. Se centra en las artes de la calle, ¡un anticipo de la temporada estival para grandes y pequeños!

Programa del día

14:00 h: le maquis de Trassanel, docuficción en el vestíbulo.

Documental sobre los maquis de Trassanel, en la Montaña Negra, con la ayuda de figurantes de todas las edades. Testimonio de la implicación en la Resistencia de personas corrientes, especialmente jóvenes, que luchan por la libertad (40 min) + coloquio con el director y su equipo / producido con el apoyo del Souvenir Français.

15:00 h: vieux d’ici (salida desde el patio de la escuela): 30 minutos

Dé un paseo por la Circunvalación para conocer a sus habitantes titiriteros. Tras un taller de escritura y fabricación de marionetas de tamaño natural, organizado en el marco del Projet de Territoire de la AVEC, la compañía la cour Singulière y los participantes del taller le invitan a descubrir a estos personajes y los lugares que los albergan, en pleno centro del pueblo.

16.00 h: merienda en el patio de la escuela.

17 h: Josette et Mustapha (teatro de marionetas y objetos): la cour singulière (en el patio de la escuela) duración: 1 h

Josette (marioneta) es una octogenaria llena de vida y de lagunas de memoria, que se ha escapado de su residencia de ancianos. Durante unos días, instala su vivienda (caravana y pequeño jardín) en el corazón de un pueblo, un barrio? Josette es vieja, pero no sólo eso También es rica en deseos, dudas y recuerdos, y rica en su capacidad para dejarse llevar por el momento presente, sus vuelos fuera del tiempo? Con humor y poesía, este espectáculo habla de dejarse llevar y de la fuerza de los que llegan al final de sus vidas.

18.00 h: aperitivo en el vestíbulo.

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Alairac a été mis à jour le 2025-05-20 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme