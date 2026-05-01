Azille

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ –

Allée Pol Lapeyre Azille Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

18h30 Cirque 15m² (Cie le Poil Flou)

Par le mouvement acrobatique, le théâtre et la musique, le Poil Flou offre ici un hymne à la procrastination et au rêve. Entre auto-dérision et poésie, la complicité et la rivalité cohabitent et convergent dans un univers d’émotions fortes et lumineuses. De et avec Aurélien Remy et Hugo Stieglitz.

Tout public, 50 minutes.

19h30 Intermède musical

Proposé par l’atelier musique traditionnelle du Conservatoire (accordéons et flûtes traversières).

20h Buvette et restauration

Proposées par la MJC Azille

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Allée Pol Lapeyre Azille 11700 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

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English :

6:30pm: Circus 15m² (Cie le Poil Flou)

Through acrobatic movement, theater and music, le Poil Flou offers a hymn to procrastination and dreams. Between self-mockery and poetry, complicity and rivalry coexist and converge in a universe of strong, luminous emotions. By and starring Aurélien Remy and Hugo Stieglitz.

All audiences, 50 minutes.

7:30pm: Musical interlude

Presented by the Conservatoire?s traditional music workshop (accordions and flutes).

8pm: Refreshments and food

Offered by MJC Azille

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ – Azille a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme