2025-05-31 10:00:00

2025-05-31 18:00:00

2025-05-31

L’Envolée d’été est une série de spectacles, d’ateliers, d’animations programmée dans plusieurs communes de Carcassonne Agglo. Les arts de la rue sont à l’honneur, un avant-goût de la saison estivale pour petits et grands !

Le programme de la journée *

10h balade à la découverte des patrimoines de Castans, parking de cayac (départ place du châtaigner, mairie), visite commentée de la commune et des environs,

12h ouverture du festival, apéritif offert et animé par l’atelier de boudègue (cornemuse de la Montagne Noire), du conservatoire de Carcassonne agglo.

Atelier de peinture participative, activité récréative autour d’une grande toile où chacun pourra laisser une trace

12h30 repas grillades (menu 16€)

possibilité de restauration à l’abitarela , restaurant du village

14h-16h ludothèque au presbytère

un espace de jeux de société à partager en famille

15h la grande adhésion à la mairie (théâtre collectif les copines de Serge) 1h15

Assistez à un moment décisif pour votre centre culturel (sa réouverture !) et devenez adhérent.e.s (il le faut). Nous, Françoise Bourret, directrice, Valérie, chargée de la médiation culturelle, et Martine, secrétaire de direction) allons vous présenter notre planning d’activités originales et les événements de l’année. Cette inauguration se doit d’être une réussite (les élus seront présents) ! La grande adhésion, c’est une comédie délirante, une délectable histoire de collègues et de non-dits, un burn-out burlesque collectif et un combat sans réserve contre le défaitisme.

16h15 goûter

17h chants occitans à l’église par la Chorale Los Rigals.

Castans 11160 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

English :

L’Envolée d’été is a series of shows, workshops and events scheduled in several Carcassonne Agglo communes. Street arts are in the spotlight, a foretaste of the summer season for young and old alike!

The day’s program *

10 a.m.: walk to discover Castans’ heritage, cayac parking lot (departure place du châtaigner, mairie), guided tour of the village and surrounding area,

12pm: festival opening, aperitif hosted by the boudègue (Montagne Noire bagpipe) workshop, from the Carcassonne agglo conservatory.

Participatory painting workshop, a recreational activity based around a large canvas where everyone can leave a trace

12:30 pm: grilled lunch (menu 16?)

possibility of catering at l?abitarela , village restaurant

2pm-4pm games library at the presbytery

a board game area to share with the whole family

3pm: la grande adhésion at the town hall (theater collective les copines de Serge) 1h15

Attend a decisive moment for your cultural center (its reopening!) and become a member (you have to). We, Françoise Bourret, director, Valérie, in charge of cultural mediation, and Martine, executive secretary, are going to introduce you to our schedule of original activities and events for the year. This inauguration must be a success (elected representatives will be present)! La grande adhésion is a delirious comedy, a delectable story of colleagues and the unspoken, a burlesque collective burn-out and an unreserved fight against defeatism.

4:15pm: snack

5pm: Occitan singing in the church by the Los Rigals choir.

German :

L’Envolée d’été ist eine Reihe von Aufführungen, Workshops und Animationen, die in mehreren Gemeinden von Carcassonne Agglo geplant sind. Im Mittelpunkt stehen die Straßenkünste, ein Vorgeschmack auf die Sommersaison für Groß und Klein!

Das Programm des Tages *

10 Uhr: Spaziergang zur Entdeckung des Kulturerbes von Castans, Parkplatz von cayac (Start Place du châtaigner, mairie), kommentierte Besichtigung der Gemeinde und der Umgebung,

12 Uhr: Eröffnung des Festivals, Aperitif, der vom Boudègue-Workshop (Dudelsack der Montagne Noire) des Konservatoriums von Carcassonne agglo angeboten und gestaltet wird.

Workshop für partizipative Malerei, Freizeitaktivität rund um eine große Leinwand, auf der jeder eine Spur hinterlassen kann

12.30 Uhr: Essen vom Grill (Menü 16?)

möglichkeit der Verpflegung im Restaurant l’abitarela im Dorf

14:00-16:00 Uhr Spielothek im Pfarrhaus

ein Raum mit Gesellschaftsspielen für die ganze Familie

15 Uhr: Die große Mitgliedschaft im Rathaus (Theaterkollektiv les copines de Serge) 1h15

Seien Sie bei einem entscheidenden Moment für Ihr Kulturzentrum (seiner Wiedereröffnung!) dabei und werden Sie Mitglied (das müssen Sie). Wir, Françoise Bourret, Direktorin, Valérie, zuständig für Kulturvermittlung, und Martine, Sekretärin der Direktion) werden Ihnen unseren originellen Aktivitätenplan und die Veranstaltungen des Jahres vorstellen. Diese Einweihung soll ein Erfolg werden (die Abgeordneten werden anwesend sein)! Die große Mitgliedschaft ist eine irrwitzige Komödie, eine köstliche Geschichte über Kollegen und Unausgesprochenes, ein kollektiver Burnout-Burlesque und ein bedingungsloser Kampf gegen den Defätismus.

16.15 Uhr: Imbiss

17.00 Uhr: Okzitanische Gesänge in der Kirche durch den Chor Los Rigals.

Italiano :

L’Envolée d’été è una serie di spettacoli, laboratori ed eventi programmati in diversi comuni dell’Agglo di Carcassonne. L’attenzione è rivolta alle arti di strada, un’anticipazione della stagione estiva per grandi e piccini!

Il programma della giornata: *

ore 10: passeggiata alla scoperta del patrimonio di Castans, parcheggio Cayac (partenza place du châtaigner, municipio), visita guidata del villaggio e dei dintorni,

ore 12: apertura del festival, aperitivo offerto e guidato dal laboratorio di boudègue (cornamuse della Montagne Noire), del conservatorio di Carcassonne agglo.

Laboratorio di pittura partecipativa, un’attività ludica basata su una grande tela dove tutti possono lasciare un segno

ore 12.30: pranzo alla griglia (menu 16?)

possibilità di mangiare all’abitarela, il ristorante del villaggio

14.00-16.00: ludoteca del presbiterio

uno spazio per i giochi da tavolo da condividere con la famiglia

ore 15.00: la grande adhésion presso il municipio (teatro collettivo les copines de Serge) 1h15

Partecipate a un momento decisivo per il vostro centro culturale (la sua riapertura!) e diventate soci (dovete farlo). Noi, Françoise Bourret, direttrice, Valérie, responsabile della mediazione culturale, e Martine, segretaria esecutiva, vi presenteremo il nostro programma di attività ed eventi originali per l’anno. Questa inaugurazione deve essere un successo (i rappresentanti eletti saranno presenti)! La grande adhésion è una commedia delirante, una deliziosa storia di colleghi e di cose non dette, un burlesco burn-out collettivo e una lotta senza quartiere contro il disfattismo.

ore 16.15: merenda

ore 17.00: canti occitani in chiesa a cura del coro Los Rigals.

Espanol :

L’Envolée d’été es una serie de espectáculos, talleres y eventos programados en varios municipios de Carcassonne Agglo. Las artes de la calle son las protagonistas, un anticipo de la temporada estival para grandes y pequeños

Programa del día: *

10 h: paseo para descubrir el patrimonio de Castans, aparcamiento de Cayac (salida plaza del châtaigner, ayuntamiento), visita guiada del pueblo y sus alrededores,

12h: apertura del festival, aperitivo ofrecido y animado por el taller de boudègue (gaitas de la Montaña Negra), del conservatorio agglo de Carcasona.

Taller de pintura participativa, una actividad lúdica en torno a un gran lienzo donde cada uno puede dejar su huella

12.30 h: almuerzo barbacoa (menú 16?)

opción de comer en l’abitarela , el restaurante del pueblo

14.00-16.00 h: ludoteca en el presbiterio

un espacio de juegos de mesa para compartir en familia

15h: la grande adhésion en el ayuntamiento (teatro colectivo les copines de Serge) 1h15

Asista a un momento decisivo para su centro cultural (¡su reapertura!) y hágase socio (tiene que hacerlo). Nosotras, Françoise Bourret, directora, Valérie, encargada de la mediación cultural, y Martine, secretaria de dirección, vamos a presentarle nuestro programa de actividades y eventos originales para el año. ¡Esta inauguración debe ser un éxito (los representantes elegidos estarán presentes)! La grande adhésion es una comedia delirante, una deliciosa historia de colegas y cosas no dichas, un burlesco agotamiento colectivo y una lucha sin cuartel contra el derrotismo.

16.15 h: aperitivo

17.00 h: canciones occitanas en la iglesia a cargo del coro Los Rigals.

