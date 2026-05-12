Raissac-sur-Lampy

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ

Raissac-sur-Lampy Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:45:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Conte musical croire aux fauves les arts oseurs (réservation obligatoire).

Une expérience sensorielle unique… À la tombée de la nuit, deux artistes entendent vous révéler une histoire surprenante et vous conduiront à l’orée d’un bois, sous la lueur des photophores, jusqu’au lieu de la rencontre (30 mn aller et 15 mn retour)… inspiré du livre de Nastassja Martin, Croire aux fauves (2019).

Spectacle coproduit par le Théâtre + Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne

Public ados et adultes 1h30.

Lieu de départ communiqué à la réservation.

Penser à s’équiper chaussures de marche, gourde, vêtements chauds.

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Raissac-sur-Lampy 11170 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69

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English :

Musical storytelling croire aux fauves les arts oseurs (reservation required).

A unique sensory experience? At dusk, two artists will reveal a surprising story and lead you to the edge of a wood, under the glow of photophores, to the meeting place (30 mins out and 15 mins back)? inspired by Nastassja Martin’s book, Croire aux fauves (2019).

Co-produced by Théâtre + Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne

Public: teens and adults 1h30.

Departure point given on reservation.

Please bring walking shoes, water bottle and warm clothing.

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Raissac-sur-Lampy a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme