L’Envolée d’été est une série de spectacles, d’ateliers, d’animations programmée dans plusieurs communes de Carcassonne Agglo. Les arts de la rue sont à l’honneur, un avant-goût de la saison estivale pour petits et grands !

Le programme de la journée

16H30 À LA DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES DE RIEUX EN VAL

Balade guidée d’1h avec un petit dénivelé. RDV sur le parking de l’aire de jeux, prévoir des chaussures de marche, de l’eau et un chapeau.

DÈS 17H30 MARCHÉ DE PRODUCTEURS, AIRE DE JEUX

18H30 RHAPSODES THÉÂTRE-RÉCIT-MUSIQUE

ANTIGONE COLLECTIF TDP (34)

Antigone s’est construite sur la route de l’exil auprès de son père OEdipe. Aujourd’hui elle rentre à Thèbes et tente d’arrêter la guerre entre ses frères. Antigone n’a pas pour vocation de devenir une héroïne, elle écoute simplement son coeur et met le chemin sous ses pas…Il nous plaît à penser que les histoires racontées dans les tragédies grecques ont été portées par les conteurs avant de devenir les pièces de théâtre que l’on connaît et sans doute avaient-elles alors de multiples versions. Nous, acteurs, musiciens, rhapsodes d’aujourd’hui ,

avons eu envie de nous réapproprier ces histoires emblématiques sous la forme de grands récits, dans lesquels la voix de l’acteur et la musique s’unissent pour convoquer nos imaginaires individuels et collectifs. TOUT PUBLIC (DÈS 10 ANS) 1H10 GRATUIT

19H30 RESTAURATION

À partir des produits du marché (pain, pizzas, pâtisseries, fromages, fruits et légumes, vins, bière…) // grillades vendues par l’association.

.

Rieux-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

English :

L’Envolée d’été is a series of shows, workshops and events scheduled in several Carcassonne Agglo communes. Street arts are in the spotlight, a foretaste of the summer season for young and old alike!

The day’s program

4:30 PM: DISCOVER THE HERITAGE OF RIEUX EN VAL

1-hour guided walk with a slight incline. Meet at the playground parking lot. Bring walking shoes, water and a hat.

FROM 5:30PM FARMERS’ MARKET, PLAYGROUND

6:30PM RHAPSODES THEATER-NARRATIVE-MUSIC

ANTIGONE COLLECTIF TDP (34)

Antigone grew up on the road to exile with her father Oedipus. Today, she returns to Thebes to try to stop the war between her brothers. Antigone has no vocation to become a heroine; she simply listens to her heart and puts the path under her feet…We like to think that the stories told in Greek tragedies were told by storytellers before they became the plays we know and no doubt they had multiple versions then. We, actors, musicians, « rhapsodes of today »,

wanted to reappropriate these emblematic stories in the form of grand narratives, in which the actor?s voice and music combine to conjure up our individual and collective imaginations. ALL AUDIENCES (AGES 10 AND UP) ? 1H10 ? FREE

7:30PM CATERING

From market produce (bread, pizzas, pastries, cheeses, fruit and vegetables, wine, beer…) // grills sold by the association.

German :

L’Envolée d’été ist eine Reihe von Aufführungen, Workshops und Animationen, die in mehreren Gemeinden von Carcassonne Agglo geplant sind. Im Mittelpunkt stehen die Straßenkünste, ein Vorgeschmack auf die Sommersaison für Groß und Klein!

Das Programm des Tages

16:30 UHR: ENTDECKEN SIE DAS KULTURERBE VON RIEUX EN VAL!

Geführter Spaziergang von 1 Stunde mit einem kleinen Höhenunterschied. RDV auf dem Parkplatz des Spielplatzes, Wanderschuhe, Wasser und einen Hut mitbringen.

AB 17:30 UHR BAUERNMARKT, SPIELPLATZ

18.30 UHR RHAPSODES THEATER-ERZÄHLUNG-MUSIK

ANTIGONE KOLLEKTIV TDP (34)

Antigone hat sich auf dem Weg ins Exil bei ihrem Vater Oedipus aufgebaut. Heute kehrt sie nach Theben zurück und versucht, den Krieg zwischen ihren Brüdern zu beenden. Antigone ist nicht dazu berufen, eine Heldin zu werden, sie hört einfach auf ihr Herz und legt den Weg unter ihre Füße… Es gefällt uns zu denken, dass die Geschichten, die in den griechischen Tragödien erzählt werden, von Erzählern weitergetragen wurden, bevor sie zu den Theaterstücken wurden, die wir kennen und zweifellos hatten sie damals viele verschiedene Versionen. Wir, Schauspieler, Musiker, « Rhapsoden von heute »,

hatten Lust, uns diese emblematischen Geschichten in Form von großen Erzählungen wieder anzueignen, in denen die Stimme des Schauspielers und die Musik sich vereinen, um unsere individuellen und kollektiven Vorstellungswelten zu beschwören. FÜR ALLE ZUSCHAUER (AB 10 JAHREN) ? 1H10 ? KOSTENLOS

19.30 UHR ESSEN UND TRINKEN

Aus den Produkten des Marktes (Brot, Pizza, Gebäck, Käse, Obst und Gemüse, Wein, Bier…) // Grillgerichte, die vom Verein verkauft werden.

Italiano :

L’Envolée d’été è una serie di spettacoli, laboratori ed eventi programmati in diversi comuni dell’Agglo di Carcassonne. L’attenzione è rivolta alle arti di strada, un’anticipazione della stagione estiva per grandi e piccini!

Il programma della giornata

oRE 16.30 ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO DI RIEUX EN VAL

Passeggiata guidata di 1 ora in leggera pendenza. Punto d’incontro al parcheggio del parco giochi. Portare scarpe da trekking, acqua e cappello.

DALLE 17.30 MERCATO CONTADINO, PARCO GIOCHI

oRE 18.30 RAPSODI TEATRO-NARRAZIONE-MUSICA

ANTIGONE COLLECTIF TDP (34)

Antigone è cresciuta sulla strada dell’esilio con suo padre Edipo. Oggi torna a Tebe e cerca di fermare la guerra tra i suoi fratelli. La vocazione di Antigone non è quella di diventare un’eroina, ma semplicemente di ascoltare il suo cuore e trovare la strada sotto i suoi piedi… Ci piace pensare che le storie raccontate nelle tragedie greche siano state narrate da cantastorie prima di diventare le opere teatrali che conosciamo e senza dubbio allora avevano molte versioni. Noi, attori, musicisti e « rapsodisti di oggi?

abbiamo voluto riappropriarci di queste storie emblematiche sotto forma di grandi narrazioni, in cui la voce dell’attore e la musica si combinano per evocare il nostro immaginario individuale e collettivo. TUTTI I PUBBLICI (A PARTIRE DAI 10 ANNI) ? 1H10 ? GRATUITO

19.30 CATERING

Utilizzando i prodotti del mercato (pane, pizze, dolci, formaggi, frutta e verdura, vino, birra, ecc.) // griglie vendute dall’associazione.

Espanol :

L’Envolée d’été es una serie de espectáculos, talleres y eventos programados en varios municipios de Carcassonne Agglo. Las artes de la calle son las protagonistas, un anticipo de la temporada estival para grandes y pequeños

El programa del día

16.30 H PARA DESCUBRIR EL PATRIMONIO DE RIEUX EN VAL

Paseo guiado de 1 hora con un ligero desnivel. Punto de encuentro en el aparcamiento del parque infantil. Llevar calzado para caminar, agua y sombrero.

A PARTIR DE LAS 17.30 H MERCADO DE AGRICULTORES, PARQUE INFANTIL

18.30 RAPSODAS TEATRO-NARRATIVA-MÚSICA

ANTIGONE COLLECTIF TDP (34)

Antígona creció en el camino del exilio con su padre Edipo. Hoy regresa a Tebas e intenta detener la guerra entre sus hermanos. La vocación de Antígona no es convertirse en heroína, simplemente escucha a su corazón y encuentra el camino bajo sus pies… Nos gusta pensar que las historias que se cuentan en las tragedias griegas fueron contadas por narradores antes de que se convirtieran en las obras que conocemos, y sin duda entonces tuvieron muchas versiones. Nosotros, los actores, músicos y « rapsodas de hoy?

hemos querido reapropiarnos de estas historias emblemáticas en forma de grandes relatos, en los que la voz del actor y la música se combinan para evocar nuestra imaginación individual y colectiva. TODOS LOS PÚBLICOS (A PARTIR DE 10 AÑOS) ? 1H10 ? GRATIS

19.30 H CATERING

Productos del mercado (pan, pizzas, bollería, queso, fruta y verdura, vino, cerveza, etc.) // parrilladas vendidas por la asociación.

