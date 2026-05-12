Serviès-en-Val

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ

Serviès-en-Val Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

16h Grand Ensemble de cuivres

Le grand ensemble de Cuivres du Conservatoire de Carcassonne Agglo (trompettes, cors, trombones et tubas mais aussi trompe de chasse)vous propose un répertoire éclectique allant de la musique classique aux musiques pop de notre époque.

17h30 Tragicomédie

Hamlet en 30mn (Cie Bruiquicourt)

Shakespeare revisité, le spectacle fondateur de la Cie Bruitquicourt.

Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée.

Tout public 1h05

A partir de 19h apéritif et repas

Apéritif offert par la Mairie de Serviès en Val

Repas au café restaurant de la Place sur réservation au 04 68 23 64 12

.

Serviès-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

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English :

4pm: Large brass ensemble

The Carcassonne Agglo Conservatory’s large brass ensemble (trumpets, horns, trombones and tubas, as well as hunting horns) offers an eclectic repertoire ranging from classical music to contemporary pop.

5:30pm: Tragicomedy

Hamlet in 30mn (Cie Bruiquicourt)

Shakespeare revisited, the founding show of Cie Bruitquicourt.

While preserving the essence of the play, the four actors work in perfect harmony to reinvent the theater within the theater and turn this drama into a hilarious, madcap comedy.

All audiences 1hr05

From 7pm: aperitif and meal

Aperitif offered by the Mairie de Serviès en Val

Meal at café restaurant de la Place, by reservation 04 68 23 64 12

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Serviès-en-Val a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme