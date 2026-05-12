Villefloure

L’ENVOLÉE D’ÉTÉ

Villefloure Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

15h Accueil du public et ouverture de la buvette.

15h30 Déambulation dans le village.

Avec pauses musicales proposées par Lauquet Chorale et lecture des textes de l’atelier d’écriture.

16h30 Villefloure Band

Concert pour saxo, washboard, basse et chant.

17h30 Danse et Magie Octyo (Cie on s’en tape)

Un vagabond choisit un banc le temps d’une réflexion, d’un rêve éveillé… le temps de se sentir à nouveau vivant. À travers l’imaginaire de ce personnage sincère et vulnérable, n’importe quel objet détérioré sorti d’une poubelle retrouve sens et beauté. Ainsi parmi ces merveilles abandonnées, une poupée délaissée va prendre vie et entrer dans l’intimité du personnage. Ce spectacle est un poème visuel, rythmé par la magie, la musique et la danse où le moindre geste prend sens.

Tout public 1h.

Apéritif offert par la Mairie.

.

Villefloure 11570 Aude Occitanie +33 7 72 40 86 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3pm: Public welcome and opening of the refreshment area.

3.30pm: Stroll through the village.

With musical interludes by Lauquet Chorale and reading of texts from the writing workshop.

4.30pm: Villefloure Band

Concert for sax, washboard, bass and vocals.

5:30pm: Octyo Dance and Magic (Cie on s’en tape)

A wanderer chooses a bench for a moment of reflection, a daydream? time to feel alive again. Through the imagination of this sincere and vulnerable character, any deteriorated object taken out of a garbage can find meaning and beauty. Among these abandoned marvels, a neglected doll comes to life and enters into the character?s intimacy. This show is a visual poem, punctuated by magic, music and dance, where the slightest gesture takes on meaning.

All audiences 1h.

Aperitif offered by the Mairie.

L’événement L’ENVOLÉE D’ÉTÉ Villefloure a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme