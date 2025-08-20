L’envolée énigmatique Jeu de l’oie sur la Tour Mataguerre Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-30

2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30

Plongez dans une aventure ludique avec une vue panoramique exceptionnelle sur Périgueux ! Défis d’observation, questions historiques et dégustations gourmandes rythmeront votre progression sur un plateau géant. Entre jeu, patrimoine et plaisir, découvrez la ville autrement dans une ambiance conviviale. Serez-vous prêt à relever tous les défis pour atteindre la dernière case ?

Rendez-vous Office de Tourisme Destination Périgueux (9bis Place du Coderc)

Durée 1h30

Equipe de 3 à 8 personnes

Réservation uniquement, sous réserve de conditions météo favorable. .

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

