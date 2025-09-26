L’ENVOLÉE ET TOI COMMENT TU TE DÉBROUILLES ? Villesèquelande

L’ENVOLÉE ET TOI COMMENT TU TE DÉBROUILLES ?

Par la compagnie Troupuscule théâtre (66).

C’est l’histoire de Charly, un enfant qui se pose des questions. Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte où d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire s’émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ? C’est aussi l’histoire d’une grand-mère, Mamé, figure du féminisme. Dans sa caboche, les pensées s’emmêlent, les souvenirs s’envolent Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres . Mamé a une idée fixe finir ses jours auprès des siens. Avec humour et tendresse, Charly et sa famille nous invitent à traverser les étapes d’un parcours initiatique où le mot grandir prend tout son sens. Une ode à l’amour intergénérationnel portée par la question de l’altérité, de l’acceptation de soi et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

English :

By Troupuscule Théâtre (66).

This is the story of Charly, a child who asks himself questions. Why do we say: « The masculine takes over? And where does it win, anyway? What does it mean to be emancipated? Where do people go when they’re dead? It’s also the story of a grandmother, Mamé, a figure of feminism. In her noggin, thoughts get tangled, memories fly away: « My memory is like a forest whose trees have been cut down ». Mamé has one fixed idea: to end her days with her family. With humor and tenderness, Charly and his family take us through the stages of an initiatory journey where the word growing up takes on its full meaning. An ode to inter-generational love, based on questions of otherness, self-acceptance and equality between men and women.

German :

Von der Theatergruppe Troupuscule théâtre (66).

Es ist die Geschichte von Charly, einem Kind, das sich Fragen stellt. Warum sagt man: « Es ist das Männliche, das siegt »? Und wo siegt das Männliche? Was bedeutet es, sich zu emanzipieren? Wohin gehen die Menschen, wenn sie tot sind? Es ist auch die Geschichte einer Großmutter, Mamé, die eine Figur des Feminismus ist. In ihrem Kopf verfangen sich die Gedanken, die Erinnerungen fliegen davon: « Mein Gedächtnis ist ein Wald, dessen Bäume gefällt werden ». Mamé hat eine fixe Idee: ihren Lebensabend im Kreise ihrer Familie zu verbringen. Mit Humor und Zärtlichkeit laden uns Charly und seine Familie dazu ein, die Etappen einer Initiationsreise zu durchlaufen, auf der das Wort « erwachsen werden » seinen ganzen Sinn erhält. Eine Ode an die generationenübergreifende Liebe, die von der Frage des Andersseins, der Selbstakzeptanz und der Gleichheit von Frauen und Männern getragen wird.

Italiano :

Di Troupuscule Théâtre (66).

Questa è la storia di Charly, un bambino che si pone delle domande. Perché diciamo: « Il genere maschile vince »? E dove vince? Cosa significa essere emancipati? Dove vanno le persone quando sono morte? Questa è anche la storia di una nonna, Mamé, una figura del femminismo. Nella sua testa i pensieri si aggrovigliano, i ricordi volano via: « La mia memoria è come una foresta i cui alberi sono stati tagliati ». Mamé ha un’idea fissa: finire i suoi giorni con la sua famiglia. Con umorismo e tenerezza, Charly e la sua famiglia ci accompagnano attraverso le tappe di un viaggio di iniziazione in cui la parola crescere assume tutto il suo significato. Un’ode all’amore intergenerazionale, che esplora i temi dell’alterità, dell’accettazione di sé e dell’uguaglianza tra uomini e donne.

Espanol :

Por Troupuscule Théâtre (66).

Esta es la historia de Charly, un niño que se hace preguntas. ¿Por qué decimos: « El género masculino gana »? ¿Y dónde gana? ¿Qué significa emanciparse? ¿Adónde va la gente cuando está muerta? Esta es también la historia de una abuela, Mamé, figura del feminismo. En su cabeza, los pensamientos se enredan, los recuerdos vuelan: « Mi memoria es como un bosque cuyos árboles han sido talados ». Mamé tiene una idea fija: acabar sus días con su familia. Con humor y ternura, Charly y su familia nos llevan por las etapas de un viaje iniciático en el que la palabra crecer adquiere todo su significado. Oda al amor intergeneracional, explora cuestiones como la alteridad, la aceptación de uno mismo y la igualdad entre hombres y mujeres.

