L’ENVOLÉE GAÏA 2.0 Capendu

L’ENVOLÉE GAÏA 2.0

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Par la compagnie Cie bakhus (06).

Cette création est guidée par l’envie de questionner la place des évolutions technologiques dans notre quotidien, leurs influences et, dans ce contexte, le sens du mot Humanité . En effet l’homme nature

se confronte à l’homme augmenté. Quelle est la place de l’humain dans un monde où les logiques productivistes et économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La réponse à cette question implique de retracer l’aventure de cette Humanité pour mieux imaginer les défis qui nous attendent.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Cie bakhus (06).

This creation is guided by the desire to question the place of technological developments in our daily lives, their influences and, in this context, the meaning of the word Humanity . Indeed, the natural man

is confronted by augmented man. What is the place of the human being in a world where productivist and economic logics predominate over humanist or ecological logics? To answer this question, we need to retrace the adventure of this Humanity to better imagine the challenges that lie ahead.

German :

Von der Kompanie Cie bakhus (06).

Diese Kreation ist von dem Wunsch geleitet, den Platz der technologischen Entwicklungen in unserem Alltag, ihre Einflüsse und in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Wortes Menschlichkeit zu hinterfragen. Denn der natürliche Mensch

wird mit dem augmentierten Menschen konfrontiert. Welchen Platz nimmt der Mensch in einer Welt ein, in der produktivistische und wirtschaftliche Logiken über humanistische oder ökologische Logiken vorherrschen? Die Antwort auf diese Frage setzt voraus, dass wir das Abenteuer dieser Menschheit nachvollziehen, um uns die Herausforderungen, die uns erwarten, besser vorstellen zu können.

Italiano :

Di Cie bakhus (06).

Questa creazione è guidata dal desiderio di interrogarsi sul posto degli sviluppi tecnologici nella nostra vita quotidiana, sulle loro influenze e, in questo contesto, sul significato della parola Umanità . L’uomo naturale

si confronta con l’uomo aumentato. Qual è il posto dell’essere umano in un mondo in cui la logica della produttività e dell’economia predomina su quella dell’umanesimo e dell’ecologia? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ripercorrere l’avventura di questa Umanità per immaginare meglio le sfide che ci attendono.

Espanol :

Por Cie bakhus (06).

Esta creación está guiada por el deseo de cuestionar el lugar de los avances tecnológicos en nuestra vida cotidiana, sus influencias y, en este contexto, el significado de la palabra Humanidad . El hombre natural

se enfrenta al hombre aumentado. ¿Cuál es el lugar del ser humano en un mundo en el que la lógica de la productividad y la economía predomina sobre la lógica del humanismo y la ecología? Para responder a esta pregunta, hay que remontar la aventura de esta Humanidad para imaginar mejor los retos que nos esperan.

