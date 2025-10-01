L’ENVOLÉE GLOBULE Capendu

L’ENVOLÉE GLOBULE

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Par la compagnie Cie le clan des songes (31).

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent dans la lune , qui vit seul avec son père. Quand Globule les enlève, le monde devient flou. Il peut alors s’amuser à le transformer en s’inventant des histoires absurdes, drôles, touchantes, effrayantes parfois, et il adore ça ! Seulement voilà, son père ne lui en laisse pas le temps. Le réveil, l’école, le chemin du retour, on court, on galope, on se dépêche…c’est comme ça avec papa, on ne traîne pas. Alors pour rester dans le monde flou dans lequel il se sent bien, Globule s’amuse à enlever ses lunettes dans l’emploi du temps chronométré de son quotidien au risque de se déconnecter de la réalité. Un spectacle sensible et décalé, en ombres et images projetées pour petits et grands.

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Cie le clan des songes (31).

Behind a pair of thick, round glasses hides Globule, a discreet little boy, often in the moon , who lives alone with his father. When Globule takes them off, the world becomes a blur. He can then have fun transforming it by inventing absurd, funny, touching and sometimes frightening stories, and he loves it! But his father doesn’t give him the time. Waking up, going to school, going home, running, galloping, hurrying… that’s how it is with Dad, we don’t dawdle. So to stay in the blurred world in which he feels comfortable, Globule takes off his glasses in the timed schedule of his daily life, at the risk of disconnecting himself from reality. A sensitive, offbeat show with shadows and projected images for young and old alike.

German :

Von der Kompanie Cie le clan des songes (31).

Hinter einer dicken, runden Brille verbirgt sich Globule, ein kleiner, unauffälliger Junge, der sehr oft im Mond ist und allein mit seinem Vater lebt. Wenn Globule die Brille abnimmt, verschwimmt die Welt. Dann kann er sie spielerisch verändern, indem er sich absurde, lustige, rührende und manchmal auch gruselige Geschichten ausdenkt, und er liebt es! Aber sein Vater lässt ihm nicht die Zeit dazu. Der Wecker, die Schule, der Weg nach Hause, man rennt, man galoppiert, man beeilt sich… So ist das mit Papa, man trödelt nicht. Um in der verschwommenen Welt, in der er sich wohlfühlt, zu bleiben, setzt Globule seine Brille im zeitlichen Ablauf seines Alltags ab und riskiert dabei, den Anschluss an die Realität zu verlieren. Ein sensibles und schräges Schauspiel mit Schatten und projizierten Bildern für Groß und Klein.

Italiano :

Da Cie le clan des songes (31).

Dietro un paio di occhiali spessi e rotondi si nasconde Globule, un ragazzino discreto che è spesso nella luna e vive da solo con il padre. Quando Globule se li toglie, il mondo diventa una macchia. Può quindi divertirsi a trasformarlo inventando storie assurde, divertenti, commoventi e a volte spaventose, e lo adora! Ma il padre non gliene lascia il tempo. Svegliarsi, andare a scuola, tornare a casa, correre, galoppare, affrettarsi… con papà è così, non si scherza. Così, per rimanere nel mondo indistinto in cui si sente a suo agio, Globule si diverte a togliere gli occhiali nella sua tabella di marcia quotidiana, con il rischio di scollegarsi dalla realtà. Uno spettacolo sensibile e anticonformista con ombre e immagini proiettate per grandi e piccini.

Espanol :

Por Cie le clan des songes (31).

Detrás de unas gafas gruesas y redondas se esconde Globule, un niño discreto que suele estar en la luna y que vive solo con su padre. Cuando Globule se las quita, el mundo se vuelve borroso. Entonces puede divertirse transformándolo inventando historias absurdas, divertidas, conmovedoras y a veces aterradoras, ¡y le encanta! Pero su padre no le da tiempo. Despertarse, ir al colegio, volver a casa, correr, galopar, darse prisa… así es papá, no se pierde el tiempo. Así que para permanecer en el mundo borroso en el que se siente cómodo, Globule se divierte quitándose las gafas del horario de su vida cotidiana, a riesgo de desconectarse de la realidad. Un espectáculo sensible y fuera de lo común, con sombras e imágenes proyectadas, para grandes y pequeños.

L’événement L’ENVOLÉE GLOBULE Capendu a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme