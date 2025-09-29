L’ENVOLÉE GRAND MÈRE PERD LA TÊTE Caux-et-Sauzens

L’ENVOLÉE GRAND MÈRE PERD LA TÊTE

Boulevard du Foyer Caux-et-Sauzens Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Par la compagnie Cie et Moi (31).

Ma grand-mère perd la tête est un roman sensible qui aborde la relation forte entre une petite fille et sa grandmère. La narratrice, une enfant, observe avec tendresse et bienveillance ces petites choses qui changent dans le comportement de sa grand-mère, assumant autant le comique de certaines situations loufoques que la crainte de perdre les êtres chers. Fait d’une multitude d’objets, jouets, ballons gonflables, vêtements, accessoires vintages de son histoire auxquelles elle donnera vie, le décor évoluera au fil du récit pour devenir ce que la narratrice ressent et voit à travers son regard d’enfant de la drôlerie derrière ce sujet fort traité avec beaucoup de malice, d’amour et d’humanité. Adapté du roman Ma grandmère perd la tête de Corinne Dreyfuss édité chez Thierry Magnier Editions.

Boulevard du Foyer Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69 lassociation.avec@gmail.com

English :

By Cie et Moi (31).

Ma grand-mère perd la tête is a sensitive novel about the strong relationship between a little girl and her grandmother. The narrator, a child, observes with tenderness and kindness the little things that change in her grandmother’s behavior, taking on both the comedy of certain zany situations and the fear of losing loved ones. Made up of a multitude of objects, toys, inflatable balloons, clothes and vintage accessories from her story, to which she gives life, the décor evolves over the course of the story to become what the narrator feels and sees through her child?s eyes: fun behind this strong subject treated with great mischief, love and humanity. Adapted from the novel Ma grandmère perd la tête by Corinne Dreyfuss, published by Thierry Magnier Editions.

German :

Von der Kompanie Cie et Moi (31).

ma grand-mère perd la tête ist ein sensibler Roman, der die starke Beziehung zwischen einem kleinen Mädchen und seiner Großmutter thematisiert. Die Erzählerin, ein Kind, beobachtet mit Zärtlichkeit und Wohlwollen die kleinen Dinge, die sich im Verhalten ihrer Großmutter ändern, und nimmt sowohl die Komik einiger verrückter Situationen als auch die Angst, geliebte Menschen zu verlieren, an. Die Szenerie besteht aus einer Vielzahl von Gegenständen, Spielzeug, aufblasbaren Bällen, Kleidung und Vintage-Accessoires aus ihrer Geschichte, die sie zum Leben erweckt, und entwickelt sich im Laufe der Geschichte zu dem, was die Erzählerin durch ihre kindlichen Augen fühlt und sieht: Komik hinter einem starken Thema, das mit viel Schalk, Liebe und Menschlichkeit behandelt wird. Adaptiert nach dem Roman Ma grandmère perd la tête von Corinne Dreyfuss, erschienen bei Thierry Magnier Editions.

Italiano :

Della società Cie et Moi (31).

Ma grand-mère perd la tête è un romanzo delicato sul forte rapporto tra una bambina e sua nonna. La narratrice, una bambina, osserva i piccoli cambiamenti nel comportamento della nonna con tenerezza e gentilezza, accogliendo sia la comicità di alcune situazioni bizzarre sia la paura di perdere i propri cari. Costituito da una moltitudine di oggetti, giocattoli, palloni gonfiabili, vestiti e accessori vintage della sua storia, a cui lei dà vita, l’arredamento si evolve nel corso della storia per diventare ciò che la narratrice sente e vede attraverso i suoi occhi di bambina: l’umorismo dietro un argomento potente trattato con molta malizia, amore e umanità Adattato dal romanzo Ma grandmère perd la tête di Corinne Dreyfuss, pubblicato da Thierry Magnier Editions.

Espanol :

De la compañía Cie et Moi (31).

Ma grand-mère perd la tête es una novela sensible sobre la fuerte relación entre una niña y su abuela. La narradora, una niña, observa los pequeños cambios en el comportamiento de su abuela con ternura y amabilidad, abrazando tanto la comicidad de algunas situaciones disparatadas como el miedo a perder a los seres queridos. Compuesto por una multitud de objetos, juguetes, globos hinchables, ropa y accesorios de época de su historia, a los que da vida, el decorado evoluciona a lo largo de la historia para convertirse en lo que la narradora siente y ve a través de sus ojos de niña: el humor detrás de un tema fuerte tratado con mucha picardía, amor y humanidad Adaptación de la novela Ma grandmère perd la tête de Corinne Dreyfuss, publicada por Thierry Magnier Editions.

