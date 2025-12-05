L’ENVOLÉE MATIN BRUN Capendu

L’ENVOLÉE MATIN BRUN Capendu vendredi 5 décembre 2025.

L’ENVOLÉE MATIN BRUN

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Par la compagnie théâtre de bocage (79).

D’après la nouvelle de Franck Pavloff On aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ?” Les deux personnages de Matin Brun ont un quotidien routinier. Face aux lois arbitraires de l’État Brun qui insidieusement s’imposent, ils détournent les yeux. Acceptent. S’adaptent. Au fil des jours, à force de petites acceptations, leurs rituels se délitent et se disloquent, créant de petits décalages accidentogènes qui restreignent petit à petit leur liberté.Et c’est là que le burlesque intervient, comme un révélateur du délitement de la routine induite pas les règles liberticides de l’État Brun. Jusqu’à l’absurde. Le rire comme exutoire de la tragédie qui se joue. Aujourd’hui, que faisons-nous face à l’extrémisme ?

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By compagnie théâtre de bocage (79).

Based on Franck Pavloff’s short story « We should have said no. We should have resisted more, but how? Things move so fast, there’s work to do, everyday worries. Other people give up just to get a bit of peace and quiet, don’t they? The two characters in Matin Brun have a routine everyday life. Faced with the arbitrary laws of the Brown State that insidiously impose themselves, they avert their eyes. Accept. Adapt. As the days go by, their rituals disintegrate and dislocate, creating little accidental shifts that gradually restrict their freedom. And this is where the burlesque comes in, revealing the disintegration of routine induced by the liberticidal rules of the Brown State. To the point of absurdity. Laughter as an outlet for the tragedy at play. What do we do today in the face of extremism?

German :

Von der Theatergruppe théâtre de bocage (79).

Nach der Novelle von Franck Pavloff « On aurait dû dire non. Mehr Widerstand leisten, aber wie? Es geht alles so schnell, die Arbeit, die alltäglichen Sorgen. Die anderen geben auch auf, um ein bisschen Ruhe zu haben, oder? Die beiden Figuren in Matin Brun haben einen routinierten Alltag. Angesichts der willkürlichen Gesetze des Staates Brun, die sich schleichend durchsetzen, schauen sie weg. Sie akzeptieren es. Passen sich an. Im Laufe des Tages werden ihre Rituale durch die vielen kleinen Akzeptierungen aufgelöst und zerfallen, wodurch kleine, unfallträchtige Verschiebungen entstehen, die ihre Freiheit nach und nach einschränken.Und hier kommt der Slapstick ins Spiel, der den Zerfall der Routine durch die freiheitsberaubenden Regeln des braunen Staates aufzeigt. Bis hin zum Absurden. Das Lachen als Ventil für die Tragödie, die sich abspielt. Was tun wir heute gegen Extremismus?

Italiano :

Della compagnia théâtre de bocage (79).

Tratto dal racconto di Franck Pavloff « Avremmo dovuto dire di no. Avremmo dovuto resistere di più, ma come? Va tutto così veloce, c’è il lavoro e le preoccupazioni di tutti i giorni. Altre persone rinunciano solo per avere un po’ di pace e tranquillità, non è vero? I due personaggi di Matin Brun hanno una vita quotidiana di routine. Di fronte alle leggi arbitrarie dello Stato bruno che si impongono subdolamente, fanno finta di niente. Accettano. Si adattano. Con il passare dei giorni, i loro rituali si disintegrano e si rompono, creando piccoli spostamenti accidentali che limitano gradualmente la loro libertà, ed è qui che entra in gioco il burlesque, per rivelare la disintegrazione della routine provocata dalle regole repressive dello Stato Brown. Fino all’assurdo. La risata come sfogo alla tragedia che si sta consumando. Cosa facciamo oggi di fronte all’estremismo?

Espanol :

Por la compañía théâtre de bocage (79).

Basado en el relato corto de Franck Pavloff « Deberíamos haber dicho no. Deberíamos haber resistido más, pero ¿cómo? Todo va tan rápido, hay trabajo y preocupaciones cotidianas. Otras personas se rinden sólo para tener un poco de paz y tranquilidad, ¿no? Los dos personajes de Matin Brun tienen una vida cotidiana rutinaria. Frente a las leyes arbitrarias del Estado pardo que se imponen insidiosamente, miran para otro lado. Aceptan. Se adaptan. A medida que pasan los días, sus rituales se desintegran y se rompen, creando pequeños desplazamientos accidentales que restringen poco a poco su libertad, y aquí es donde entra el burlesco, para revelar la desintegración de la rutina provocada por las reglas represivas del Estado Pardo. Hasta el absurdo. La risa como desahogo de la tragedia que se está desencadenando. ¿Qué hacemos hoy frente al extremismo?

L’événement L’ENVOLÉE MATIN BRUN Capendu a été mis à jour le 2025-09-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme