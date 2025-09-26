L’ENVOLÉE MES NOUVELLES CHAUSSURES Conques-sur-Orbiel

L’ENVOLÉE MES NOUVELLES CHAUSSURES

3 Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Par la compagnie Cie l’Homedibuixat (esp).

Un petit garçon met de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure: rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes…

FAMILIAL DÈS 7 ANS.

English :

By Cie l?Homedibuixat (esp).

A little boy puts on his new shoes and heads off to the river for a taste. On the way, he discovers the world around him: streets, houses, landscapes, people and animals. His shoes accumulate experiences and adventures, and little by little, he grows up. Shoe size accompanies us throughout our lives. Size measures the foot, but also age, experience and the way we walk through life. Days, years and shoeboxes go by. Small, medium, large?

FOR FAMILIES AGED 7 AND OVER.

German :

Von der Gesellschaft Cie l’Homedibuixat (esp).

Ein kleiner Junge zieht sich neue Schuhe an und macht sich auf den Weg, um am Fluss zu trinken. Auf dem Weg entdeckt er die Welt um ihn herum: Straßen, Häuser, Landschaften, Menschen und Tiere. Seine Schuhe sammeln Erfahrungen und Abenteuer, und er wächst allmählich. Die Größe der Schuhe begleitet uns durch das ganze Leben. Die Größe misst den Fuß, aber auch das Alter, die Erfahrungen und die Art und Weise, wie man durchs Leben geht. Die Tage, die Jahre und die Schuhkartons vergehen. Kleine, mittlere, große?

FAMILIENFREUNDLICH AB 7 JAHREN.

Italiano :

Di Cie l’Homedibuixat (esp).

Un bambino indossa le sue scarpe nuove e parte per assaggiare il fiume. Durante il tragitto, scopre il mondo che lo circonda: strade, case, paesaggi, persone e animali. Le sue scarpe accumulano esperienze e avventure, e a poco a poco cresce. Il numero di scarpe è qualcosa che ci accompagna per tutta la vita. Il numero misura il piede, ma anche l’età, le esperienze, il modo in cui attraversiamo la vita. Passano giorni, anni e scatole di scarpe. Piccolo, medio, grande?

PER LE FAMIGLIE DAI 7 ANNI IN SU.

Espanol :

Por Cie l’Homedibuixat (esp).

Un niño se pone sus zapatos nuevos y sale a probar el río. Por el camino, descubre el mundo que le rodea: calles, casas, paisajes, personas y animales. Sus zapatos acumulan experiencias y aventuras, y poco a poco va creciendo. El número de calzado es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. La talla mide el pie, pero también la edad, las experiencias, la forma en que caminamos por la vida. Pasan los días, los años y las cajas de zapatos. ¿Pequeño, mediano, grande?

PARA FAMILIAS A PARTIR DE 7 AÑOS.

