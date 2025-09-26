L’ENVOLÉE Ô JANIS Capendu

L’ENVOLÉE Ô JANIS

Par la compagnie Cie des trois pas (75).

Rebelle et libre, Janis Joplin, 27 ans, fait une entrée fracassante dans le monde du rock et bouscule les normes des années 60. Elle devient à tout jamais une légende. Entre récit et concert, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec cette icône. Seule, à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie survoltée. L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et rappeler ce que son époque dit de la nôtre. La femme et l’artiste irradient à nouveau la scène dans une ode à la liberté.

English :

By Cie des trois pas (75).

Rebellious and free, Janis Joplin, aged 27, made a sensational entry into the world of rock and shook up the norms of the 60s. She became a legend forever. Between story and concert, Hélène Palardy shares the story and the bond she forged with this icon. Alone, on guitar, she gives this sung biopic, intimate and offbeat, a supercharged energy. It’s an opportunity to reveal the many paths that Janis Joplin opened up for women, and to recall what her era says about our own. The woman and the artist once again light up the stage in an ode to freedom.

German :

Von der Kompanie Cie des trois pas (75).

Die 27-jährige Janis Joplin, eine Rebellin und Freigeist, tritt mit einem Paukenschlag in die Welt der Rockmusik ein und stellt die Normen der 60er Jahre auf den Kopf. Sie wird für immer zur Legende. Zwischen Erzählung und Konzert teilt Hélène Palardy die Geschichte und die Verbindung, die sie zu dieser Ikone aufgebaut hat. Allein mit der Gitarre verleiht sie diesem gesungenen, intimen und schrägen Biopic eine übersprudelnde Energie. Die Gelegenheit, die vielen Wege aufzuzeigen, die Janis Joplin den Frauen eröffnet hat, und daran zu erinnern, was ihre Zeit über die unsere aussagt. Die Frau und die Künstlerin strahlen erneut auf der Bühne in einer Ode an die Freiheit.

Italiano :

Dalla Cie des trois pas (75).

Ribelle e libera, Janis Joplin, all’età di 27 anni, fece un ingresso sensazionale nel mondo del rock e sconvolse le norme degli anni ’60. Divenne una leggenda per sempre. Tra racconto e concerto, Hélène Palardy condivide la storia e il legame che ha stretto con questa icona. Da sola con la chitarra, dà a questo biopic cantato, intimo e stravagante, un’energia sovrabbondante. È un’occasione per rivelare le molte strade che Janis Joplin ha aperto alle donne e per ricordare ciò che la sua epoca dice della nostra. La donna e l’artista illuminano ancora una volta il palco in un’ode alla libertà.

Espanol :

Por Cie des trois pas (75).

Rebelde y libre, Janis Joplin, a sus 27 años, irrumpe con fuerza en el mundo del rock y sacude las normas de los años sesenta. Se convirtió en una leyenda para siempre. Entre relato y concierto, Hélène Palardy comparte la historia y el vínculo que forjó con este icono. Sola a la guitarra, dota a este biopic cantado, íntimo y extravagante, de una energía sobrealimentada. Es una oportunidad para desvelar los múltiples caminos que Janis Joplin abrió a las mujeres, y para recordar lo que su época dice de la nuestra. La mujer y la artista vuelven a iluminar el escenario en una oda a la libertad.

