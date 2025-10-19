L’Envolée rose 2025 Châteauroux

L’Envolée rose 2025 Châteauroux dimanche 19 octobre 2025.

L’Envolée rose 2025

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-19 10:30:00

2025-10-19

Venez aider la recherche contre le cancer du sein avec cette course/marche organisée pas l’Envolée Rose.

Rendez-vous sur la place de la République à Châteauroux pour une boucle de 6km et des animations à partir de 9h30. 2 .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire envoleerose@gmail.com

English :

Come and help breast cancer research with this run/walk organized by Envolée Rose.

German :

Unterstützen Sie die Brustkrebsforschung mit diesem von L’Envolée Rose organisierten Lauf/Marsch.

Italiano :

Venite ad aiutare la ricerca sul cancro al seno con questa corsa/camminata organizzata da Envolée Rose.

Espanol :

Venga a ayudar a la investigación del cáncer de mama con esta carrera/marcha organizada por Envolée Rose.

