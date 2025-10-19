L’Envolée rose 2025 Châteauroux
L’Envolée rose 2025 Châteauroux dimanche 19 octobre 2025.
L’Envolée rose 2025
Place de la République Châteauroux Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Venez aider la recherche contre le cancer du sein avec cette course/marche organisée pas l’Envolée Rose.
Rendez-vous sur la place de la République à Châteauroux pour une boucle de 6km et des animations à partir de 9h30. 2 .
Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire envoleerose@gmail.com
English :
Come and help breast cancer research with this run/walk organized by Envolée Rose.
German :
Unterstützen Sie die Brustkrebsforschung mit diesem von L’Envolée Rose organisierten Lauf/Marsch.
Italiano :
Venite ad aiutare la ricerca sul cancro al seno con questa corsa/camminata organizzata da Envolée Rose.
Espanol :
Venga a ayudar a la investigación del cáncer de mama con esta carrera/marcha organizada por Envolée Rose.
L’événement L’Envolée rose 2025 Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme