L’ENVOLÉE SOUVENIR DE SALTIMBANQUES Capendu

L’ENVOLÉE SOUVENIR DE SALTIMBANQUES Capendu vendredi 12 décembre 2025.

L’ENVOLÉE SOUVENIR DE SALTIMBANQUES

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Par la compagnie Mike et Rike (13).

Un spectacle intimiste, familial et souriant ! Mike et Riké ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1 000 aventures avec le groupe Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils reprennent leurs plus grandes chansons, dialoguent avec le public et vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, ces deux saltimbanques à l’humeur joyeuse vous embarquent pour un vrai moment de partage dans un spectacle chaleureux, dont on sort incontestablement avec le sourire.

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

By Mike and Rike (13).

An intimate, family-friendly show with a smile! Mike and Riké have been touring the stages and festivals of France for 30 years, enjoying the huge success of their hit « Tout le bonheur du monde » and 1,000 adventures with the group Sinsémilia. In this unclassifiable and atypical musical show, they cover their greatest songs, chat with the audience and invite you to join them in the often funny and sometimes moving memories of their crazy adventure. Whether you’re a Sinsémilia fan or not, these two cheerful acrobats will take you along for a real moment of sharing in a warm show that will undoubtedly leave you with a smile on your face.

German :

Von der Kompanie Mike und Rike (13).

Eine intime, familiäre und lächelnde Show! Mike und Riké haben 30 Jahre lang die Bühnen und Festivals Frankreichs unsicher gemacht, den Riesenerfolg des Hits « Tout le bonheur du monde » gefeiert und 1000 Abenteuer mit der Gruppe Sinsémilia erlebt. In dieser unklassifizierbaren und atypischen Musikshow wiederholen sie ihre größten Lieder, treten in einen Dialog mit dem Publikum und laden Sie ein, mit ihnen in die oft lustigen und manchmal rührenden Erinnerungen an ihr verrücktes Abenteuer einzutauchen. Ob Sinsémilia-Fans oder nicht, diese beiden fröhlichen Gaukler nehmen Sie mit auf eine Reise zu einem echten Moment der Gemeinsamkeit in einer herzlichen Show, die man zweifellos mit einem Lächeln verlässt.

Italiano :

Da Mike et Rike (13).

Uno spettacolo intimo e familiare con il sorriso! Mike e Riké hanno calcato i palchi e i festival francesi per 30 anni, riscuotendo un enorme successo con la loro hit « Tout le bonheur du monde » e 1.000 avventure con il gruppo Sinsémilia. In questo spettacolo musicale atipico e inclassificabile, i Sinsémilia ripercorrono le loro più grandi canzoni, parlano al pubblico e vi invitano a unirvi a loro nei ricordi, spesso divertenti e talvolta commoventi, della loro folle avventura. Che siate fan dei Sinsémilia o meno, questi due allegri acrobati vi accompagneranno in un vero momento di condivisione in uno spettacolo caloroso che vi lascerà con il sorriso sulle labbra.

Espanol :

Por Mike et Rike (13).

Un espectáculo íntimo, familiar y sonriente Mike y Riké llevan 30 años recorriendo los escenarios y festivales de Francia, disfrutando del gran éxito de su éxito « Tout le bonheur du monde » y de 1.000 aventuras con el grupo Sinsémilia. En este espectáculo musical inclasificable y atípico, repasan sus grandes canciones, conversan con el público y le invitan a unirse a ellos en los recuerdos, a menudo divertidos y a veces conmovedores, de su loca aventura. Tanto si es fan de Sinsémilia como si no, estos dos alegres acróbatas le acompañarán en un auténtico momento de convivencia en un cálido espectáculo que le dejará con una sonrisa en la cara.

L’événement L’ENVOLÉE SOUVENIR DE SALTIMBANQUES Capendu a été mis à jour le 2025-09-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme