L’ENVOLÉE STRANO Carcassonne

L’ENVOLÉE STRANO

Avenue Jules Verne Carcassonne Aude

Sortie de bus a Canet d’Aude.

Dans un chapiteau à l’ancienne, plongez dans le doux monde du Cirque Trottola. Pour ses deux célèbres artistes, Titoune et Bonaventure, Strano est un nouveau et beau prétexte à raconter l’âme humaine. Ces deux drôles de personnages tentent d’échapper au chaos. Elle est toute petite, intrépide, avec un nez rouge. Lui est bourru, puissant comme un colosse. Loin de l’absurdité de la guerre, ils semblent avoir trouvé là une ambiance réconfortante, hors du temps. Tout y est les clowns, les trapézistes, l’allégresse des cabrioles, l’éclat des lanternes, les frissons, les rires, la musique et même un véritable orgue. Ce joli monde enchaîne les numéros et les portés acrobatiques. Sur des airs de Bach ou de César Franck, tous remplissent l’espace à foison, jusqu’à le rendre bien trop petit. Et alors que dehors, le réel gronde, les circassiens goûtent joyeusement à cet instant suspendu, pétri des délices de l’enfance.

Avenue Jules Verne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69 lassociation.avec@gmail.com

English :

Bus trip to Canet d?Aude.

Plunge into the gentle world of Cirque Trottola in an old-fashioned big top. For its two famous artists, Titoune and Bonaventure, Strano is a new and beautiful excuse to tell the story of the human soul. These two funny characters are trying to escape chaos. She’s tiny, fearless and has a red nose. He is gruff, powerful as a colossus. Far from the absurdity of war, they seem to have found a comforting, timeless atmosphere. It’s all there: clowns, trapeze artists, the joy of capers, the glow of lanterns, thrills, laughter, music and even a real organ. This pretty world performs one acrobatic act after another. To tunes by Bach or César Franck, they fill the space to overflowing, to the point of making it too small. And while the real world rumbles on outside, the circus performers enjoy this suspended moment, steeped in the delights of childhood.

German :

Busausfahrt in Canet d’Aude.

Tauchen Sie in einem altmodischen Zirkuszelt in die sanfte Welt des Cirque Trottola ein. Für die beiden berühmten Artisten Titoune und Bonaventure ist Strano ein neuer und schöner Vorwand, um die menschliche Seele zu erzählen. Diese beiden lustigen Figuren versuchen, dem Chaos zu entkommen. Sie ist klein, unerschrocken und hat eine rote Nase. Er ist grob und mächtig wie ein Koloss. Weit entfernt von der Absurdität des Krieges scheinen sie hier eine tröstliche, zeitlose Atmosphäre gefunden zu haben. Alles ist da: Clowns, Trapezkünstler, fröhliche Kapriolen, leuchtende Laternen, Gänsehaut, Lachen, Musik und sogar eine echte Orgel. Die ganze Welt zeigt eine Reihe von Kunststücken und akrobatischen Einlagen. Zu den Klängen von Bach oder César Franck füllen sie den Raum so sehr aus, dass er fast zu klein wird. Und während draußen die Realität dröhnt, genießen die Zirkusartisten freudig diesen Moment, der in der Schwebe ist und von den Köstlichkeiten der Kindheit durchzogen ist.

Italiano :

Scendete dall’autobus a Canet d’Aude.

In un tendone d’altri tempi, immergetevi nel dolce mondo del Cirque Trottola. Per i suoi due famosi artisti, Titoune e Bonaventura, Strano è un nuovo e bellissimo pretesto per raccontare la storia dell’animo umano. Questi due buffi personaggi cercano di sfuggire al caos. Lei è minuta, impavida e ha il naso rosso. Lui è burbero e potente come un colosso. Lontano dall’assurdità della guerra, sembrano aver trovato un’atmosfera confortante e senza tempo. C’è tutto: clown, trapezisti, l’allegria dei capperi, il bagliore delle lanterne, brividi, risate, musica e persino un vero organo. Questo bel mondo si esibisce in un numero acrobatico dopo l’altro. Sulle note di Bach o César Franck, riempiono lo spazio fino a farlo diventare troppo piccolo. E mentre il mondo reale rimbomba all’esterno, gli artisti del circo assaporano felicemente questo momento sospeso, pieno delle delizie dell’infanzia.

Espanol :

Baje del autobús en Canet d’Aude.

En una carpa a la antigua usanza, sumérjase en el apacible mundo del Cirque Trottola. Para sus dos famosos artistas, Titoune y Bonaventure, Strano es una nueva -y bella- excusa para contar la historia del alma humana. Estos dos divertidos personajes intentan escapar del caos. Ella es pequeña, intrépida y tiene la nariz roja. Él es rudo y tan poderoso como un coloso. Lejos del absurdo de la guerra, parecen haber encontrado una atmósfera reconfortante y atemporal. Todo está allí: payasos, trapecistas, la alegría de las cabriolas, el resplandor de los farolillos, la emoción, la risa, la música e incluso un órgano de verdad. Este bonito mundo realiza un acto acrobático tras otro. Con melodías de Bach o César Franck, llenan el espacio a rebosar, hasta que se queda pequeño. Y mientras el mundo real retumba fuera, los artistas del circo saborean felices este momento suspendido, lleno de las delicias de la infancia.

