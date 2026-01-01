L’ENVOLÉE STRIP AU RISQUE D’AIMER ÇA Capendu

L’ENVOLÉE STRIP AU RISQUE D’AIMER ÇA

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Par la compagnie Cie Libre Cours (30).

Le striptease est un stimulus dont on connaît le point de départ mais jamais le point d’arrivée. Strip, au risque d’aimer-ça, est une plongée dans le milieu du striptease. Il y est question de besoin d’amour, de désir et de beauté mais aussi de vulnérabilité et de la peur du scandale. Mêlant fiction, récit autobiographique et témoignages, Strip est un spectacle qui aborde avec une infinie délicatesse un sujet souvent tabou, empreint de stéréotypes.

.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

By Cie Libre Cours (30).

Striptease is a stimulus whose starting point we know, but never its end point. Strip, au risque d?aimer-ça, is a plunge into the world of striptease. It’s about the need for love, desire and beauty, but also about vulnerability and the fear of scandal. A blend of fiction, autobiography and personal accounts, Strip is an infinitely delicate approach to an often taboo, stereotyped subject.

German :

Von der Gesellschaft Cie Libre Cours (30).

Striptease ist ein Stimulus, bei dem man den Startpunkt kennt, aber nie den Endpunkt. Strip, au risque d’aimer-ça ist ein Eintauchen in das Milieu des Striptease. Es geht um das Bedürfnis nach Liebe, Verlangen und Schönheit, aber auch um Verletzlichkeit und die Angst vor Skandalen. Strip ist eine Mischung aus Fiktion, autobiografischer Erzählung und Zeugenaussagen und behandelt mit unendlicher Feinfühligkeit ein Thema, das oft tabuisiert und von Stereotypen geprägt ist.

Italiano :

Da Cie Libre Cours (30).

Lo striptease è uno stimolo di cui conosciamo il punto di partenza ma mai il punto di arrivo. Strip, au risque d?aimer-ça è un tuffo nel mondo dello striptease. Parla del bisogno di amore, di desiderio e di bellezza, ma anche di vulnerabilità e di paura dello scandalo. Miscela di narrativa, autobiografia e testimonianze personali, Strip è un approccio infinitamente sensibile a un argomento spesso tabù e intriso di stereotipi.

Espanol :

Por Cie Libre Cours (30).

El striptease es un estímulo del que conocemos el punto de partida pero nunca el punto final. Strip, au risque d’aimer-ça es una inmersión en el mundo del striptease. Trata sobre la necesidad de amor, el deseo y la belleza, pero también sobre la vulnerabilidad y el miedo al escándalo. Mezcla de ficción, autobiografía y relatos personales, Strip es una aproximación infinitamente sensible a un tema a menudo tabú e impregnado de estereotipos.

L’événement L’ENVOLÉE STRIP AU RISQUE D’AIMER ÇA Capendu a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme