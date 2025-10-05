L’ENVOLÉE TROIS CONTES ET QUELQUES Lavalette

L’ENVOLÉE TROIS CONTES ET QUELQUES

Route de Caux Lavalette Aude

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Par la compagnie Groupe Merci (31).

Le temps collectif est saturé d’histoires et de faits divers, et les contes de fée abandonnent princes et princesses pour se nourrir des peoples de Kim Kardashian, prototype du néant conceptuel, à Elon Musk, légende de la réussite industrielle, des acteurs aux influenceuses célèbres et des politiques aux nepo-babies (célèbres parce qu’enfants de stars), la galerie de nos fantasmes délaisse châteaux et palais pour les podiums des défilés et les pistes de ski de Dubaï. Avec ces Trois Contes et quelques, issus des contes de Perrault, j’ai cherché quelle morale pouvait naître de ces histoires les princesses sont-elles idiotes ; les filles doivent-elles savoir faire la cuisine ; peut-on croire aux fées ; faut-il attendre le prince charmant ; qui est le loup ? En plaçant des figures d’aujourd’hui dans nos souvenirs d’enfance les plus archétypaux, j’ai voulu rebrasser nos mythes et nos figures tutélaires. Car si les contes parlent de notre inconscient, dans quel état erre-t-il maintenant ? Miroir miroir Pomme Prince. That’s all, folks ! Emmanuel Adely auteur

.

Route de Caux Lavalette 11290 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69 lassociation.avec@gmail.com

English :

By Groupe Merci (31).

Our collective time is saturated with stories and facts, and fairy tales are abandoning princes and princesses to feed on people: from Kim Kardashian, prototype of conceptual nothingness, to Elon Musk, legend of industrial success, from actors to famous female influencers and from politicians to nepo-babies (famous because they are children of stars), the gallery of our fantasies is abandoning castles and palaces for the catwalks of fashion shows and the ski slopes of Dubai. With Trois Contes et quelques, based on Perrault?s fairy tales, I set out to discover what morals might emerge from these stories: are princesses silly; should girls know how to cook; can we believe in fairies; should we wait for Prince Charming; who is the wolf? By placing present-day figures in our most archetypal childhood memories, I wanted to rework our myths and tutelary figures. For if fairy tales speak of our unconscious, in what state is it wandering now? Mirror mirror? Apple? Prince. That?s all, folks! Emmanuel Adely author

German :

Von der Kompanie Groupe Merci (31).

Die kollektive Zeit ist voll von Geschichten und Ereignissen, und die Märchen verlassen Prinzen und Prinzessinnen, um sich von den Prominenten zu ernähren: von Kim Kardashian, dem Prototyp des konzeptuellen Nichts, bis zu Elon Musk, der Legende des industriellen Erfolgs, von Schauspielern zu berühmten Influencerinnen und von Politikern zu Nepo-Babies (berühmt, weil Kinder von Stars), die Galerie unserer Fantasien verlässt Schlösser und Paläste für die Laufstege der Modenschauen und die Skipisten von Dubai. Mit diesen drei und mehr Märchen aus Perraults Märchen habe ich nach der Moral gesucht, die aus diesen Geschichten hervorgehen könnte: Sind Prinzessinnen dumm; müssen Mädchen kochen können; kann man an Feen glauben; muss man auf den Traumprinzen warten; wer ist der Wolf? Indem ich Figuren aus der heutigen Zeit in unsere archetypischsten Kindheitserinnerungen einbaue, möchte ich unsere Mythen und Schutzfiguren neu ordnen. Denn wenn die Märchen von unserem Unterbewusstsein sprechen, in welchem Zustand ist es dann heute? Spieglein Spieglein an der Wand? Apfel ? Prinz. That’s all, folks! Emmanuel Adely Verfasser

Italiano :

A cura della società Groupe Merci (31).

Il nostro tempo collettivo è saturo di storie e notizie, e le fiabe abbandonano principi e principesse per nutrirsi di celebrità: da Kim Kardashian, prototipo del nulla concettuale, a Elon Musk, leggenda del successo industriale, dagli attori ai celebrity influencer, dai politici ai nepo-bambini (famosi perché figli di star), la galleria delle nostre fantasie abbandona castelli e palazzi per le passerelle delle sfilate e le piste da sci di Dubai. Con Trois Contes et quelques, basato sulle fiabe di Perrault, ho cercato di capire quale morale si potesse trarre da queste storie: le principesse sono sciocche, le bambine devono saper cucinare, possiamo credere alle fate, dobbiamo aspettare il principe azzurro, chi è il lupo? Inserendo figure moderne nei nostri ricordi d’infanzia più archetipici, ho voluto rielaborare i nostri miti e le nostre figure tutelari. Perché se le fiabe parlano del nostro inconscio, in quale stato si aggira ora? Specchio specchio? Mela? Principe. È tutto, gente! Emmanuel Adely autore

Espanol :

Por la empresa Groupe Merci (31).

Nuestro tiempo colectivo está saturado de historias y noticias, y los cuentos de hadas abandonan a los príncipes y princesas para alimentarse de celebridades: de Kim Kardashian, prototipo de la nada conceptual, a Elon Musk, leyenda del éxito industrial, de los actores a las celebridades influyentes y de los políticos a los nepo-bebés (famosos por ser hijos de estrellas), la galería de nuestras fantasías abandona los castillos y palacios por las pasarelas de los desfiles de moda y las pistas de esquí de Dubai. Con Trois Contes et quelques, basado en los cuentos de Perrault, me propuse averiguar qué moraleja se podía extraer de estas historias: ¿son tontas las princesas?; ¿deben saber cocinar las niñas?; ¿se puede creer en las hadas?; ¿hay que esperar al príncipe azul?; ¿quién es el lobo? Al situar figuras actuales en nuestros recuerdos infantiles más arquetípicos, quería reelaborar nuestros mitos y nuestras figuras tutelares. Porque si los cuentos de hadas hablan de nuestro inconsciente, ¿en qué estado deambula ahora? ¿Espejo? ¿Manzana? Príncipe. ¡Eso es todo, amigos! Emmanuel Adely autor

L’événement L’ENVOLÉE TROIS CONTES ET QUELQUES Lavalette a été mis à jour le 2025-10-06 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme