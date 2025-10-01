L’ENVOLÉE UNE FAROUCHE LIBERTÉ Capendu

L’ENVOLÉE UNE FAROUCHE LIBERTÉ

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Par la compagnie Cie Aparte (37).

Gisèle Halimi, c’est une vie de combats, de passion et d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Dans Une farouche liberté , Gisèle Halimi raconte son enfance en Tunisie, ses études à Paris (philo et droit) et ses premiers procès en Algérie, pour défendre des proches du FNL. Mais avant tout, elle évoque ses procès emblématiques Bobigny (1972) qui a permis la dépénalisation de l’avortement et le procès d’Aix-en- Provence (1978) qui a conduit à qualifier le viol de crime. Gisèle Halimi raconte tout cela avec fougue et passion et Sylvie Boivin lui prête sa voix de manière éblouissante.

63 Avenue des Anciens Combattants Capendu 11700 Aude Occitanie +33 6 07 90 22 69 lechai@carcassonne-agglo.fr

English :

Gisèle Halimi?s life has been one of struggle, passion and commitment in the service of justice and the cause of women. In Une farouche liberté , Gisèle Halimi recounts her childhood in Tunisia, her studies in Paris (philosophy and law) and her first trials in Algeria, defending relatives of the FNL. But above all, she recalls her emblematic trials: Bobigny (1972), which led to the decriminalization of abortion, and the Aix-en-Provence trial (1978), which led to rape being defined as a crime. Gisèle Halimi recounts all this with passion and passion, and Sylvie Boivin lends her voice in dazzling fashion.

German :

Gisèle Halimi steht für ein Leben voller Kämpfe, Leidenschaft und Engagement im Dienste der Gerechtigkeit und der Sache der Frauen. In Une farouche liberté erzählt Gisèle Halimi von ihrer Kindheit in Tunesien, ihrem Studium in Paris (Philologie und Jura) und ihren ersten Prozessen in Algerien, bei denen sie Angehörige der FNL verteidigte. Vor allem aber erzählt sie von ihren symbolträchtigen Prozessen: Bobigny (1972), der die Entkriminalisierung der Abtreibung ermöglichte, und der Prozess von Aix-en-Provence (1978), der dazu führte, dass Vergewaltigung als Verbrechen eingestuft wurde. Gisèle Halimi erzählt all dies mit Leidenschaft und Leidenschaft und Sylvie Boivin leiht ihr ihre Stimme auf beeindruckende Weise.

Italiano :

La vita di Gisèle Halimi è stata una vita di lotta, passione e impegno al servizio della giustizia e della causa delle donne. In Une farouche liberté , Gisèle Halimi racconta la sua infanzia in Tunisia, i suoi studi a Parigi (filosofia e diritto) e i suoi primi processi in Algeria, difendendo persone vicine all’FNL. Ma soprattutto ricorda i suoi processi emblematici: Bobigny (1972), che ha portato alla depenalizzazione dell’aborto, e il processo di Aix-en-Provence (1978), che ha portato alla classificazione dello stupro come reato. Gisèle Halimi racconta tutto questo con passione e passione, e Sylvie Boivin presta la sua voce in modo smagliante.

Espanol :

La vida de Gisèle Halimi ha sido una historia de lucha, pasión y compromiso al servicio de la justicia y la causa de las mujeres. En Une farouche liberté , Gisèle Halimi relata su infancia en Túnez, sus estudios en París (filosofía y derecho) y sus primeros juicios en Argelia, defendiendo a personas cercanas al FNL. Pero, sobre todo, recuerda sus juicios emblemáticos: el de Bobigny (1972), que condujo a la despenalización del aborto, y el de Aix-en-Provence (1978), que permitió tipificar la violación como delito. Gisèle Halimi relata todo ello con pasión y fogosidad, y Sylvie Boivin le presta su voz de forma deslumbrante.

