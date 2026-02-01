Léo aux pays des mots CAUTERETS Cauterets
Léo aux pays des mots CAUTERETS Cauterets mercredi 25 février 2026.
Léo aux pays des mots
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:15:00
fin : 2026-02-25 11:45:00
Date(s) :
2026-02-25
Conte poétique et sensible invitant les enfants (et leurs parents) à explorer le pouvoir magique des mots ainsi que la puissance du langage
De et par Eugénie Aurange
A partir de 5 ans
Gratuit- Inscription à la Médiathèque .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A poetic and sensitive tale inviting children (and their parents) to explore the magical power of words and the power of language
By and about Eugénie Aurange
L’événement Léo aux pays des mots Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65