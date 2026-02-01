Léo aux pays des mots CAUTERETS Cauterets

Léo aux pays des mots

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:15:00

fin : 2026-02-25 11:45:00

Date(s) :

2026-02-25

Conte poétique et sensible invitant les enfants (et leurs parents) à explorer le pouvoir magique des mots ainsi que la puissance du langage

De et par Eugénie Aurange

A partir de 5 ans

Gratuit- Inscription à la Médiathèque .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poetic and sensitive tale inviting children (and their parents) to explore the magical power of words and the power of language

By and about Eugénie Aurange

L’événement Léo aux pays des mots Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65