Léo Brière Existences Le Carré 9 Redon

Léo Brière Existences

Le Carré 9 9, rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Élu spectacle magique de l’année 2024, le mentaliste Léo Brière vous plonge dans une expérience bouleversante et fascinante. Un show saisissant, entre illusion, émotion et réflexion sur le destin. .

