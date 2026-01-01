LÉO BRIÈRE EXISTENCES Soissons

LÉO BRIÈRE EXISTENCES

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

L’illusionniste Léo Brière vous fait vivre une expérience bluffante et bouleversante à travers un show de mentalisme exceptionnel, qui marquera votre esprit à tout jamais.

Chaque jour, les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions d’autres personnes.

Mais avez-vous déjà pris conscience de l’impact de tous ces moments clefs sur votre destinée ?

Après le succès de L’expérience interdite (plus de 50 000 spectateurs), Leo Brière vous emmène dans un voyage fascinant au coeur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence !

L’illusionniste Léo Brière vous fait vivre une expérience bluffante et bouleversante à travers un show de mentalisme exceptionnel, qui marquera votre esprit à tout jamais.

Chaque jour, les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions d’autres personnes.

Mais avez-vous déjà pris conscience de l’impact de tous ces moments clefs sur votre destinée ?

Après le succès de L’expérience interdite (plus de 50 000 spectateurs), Leo Brière vous emmène dans un voyage fascinant au coeur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence ! .

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Illusionist Léo Brière brings you a bluffing and overwhelming experience through an exceptional mentalism show that will leave a lasting impression on your mind.

Every day, the choices we make can change the course of our lives and those of millions of others.

But have you ever realized the impact of all those key moments on your destiny?

After the success of The Forbidden Experience (over 50,000 viewers), Leo Brière takes you on a fascinating journey into the heart of our most precious and mysterious possession… our very existence!

L’événement LÉO BRIÈRE EXISTENCES Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons