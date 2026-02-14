Léo Brière – EXISTENCES, Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Cyr-l’École

Léo Brière – EXISTENCES Samedi 28 mars, 20h30 Théâtre Gérard-Philipe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:15:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:15:00+01:00

EXISTENCES : Léo Brière, sacré meilleur spectacle magique 2024, vous invite à explorer les mystères de nos choix et de nos destinées. Auréolé du « Mandrake d’or » en 2021, le mentaliste transforme chaque décision en moment extraordinaire, où vous êtes à la fois spectateur et acteur. Après avoir ébloui 50 000 personnes avec L’expérience interdite, il revient avec un show encore plus bluffant, qui vous marquera longtemps.

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 82 95 »}, {« type »: « email », « value »: « boutiqueculturelle@saintcyr78.fr »}]

Existences : une plongée fascinante dans nos destins humour spectacle