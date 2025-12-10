Léo Ferré La légende Espace Noriac Limoges

Léo Ferré La légende

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16

Léo Ferré la légende est un tour de chant qui combine piano et bandes orchestrées pour accompagnement, comme Léo seul en scène souvent s’y livrait. Un Léo déjà présent dans le spectacle L’Eloge des Poètes en compagnie de Jacques Brel et Georges Brassens qui a valu à Jean Claude RIBANO d’être à l’affiche du CCSM Jean Gagnant en 2013. Depuis ce jour, des fidèles lui réclamaient de rendre un hommage particulier à ce monstre sacré, comme il l’a fait avec BREL, REGGIANI et ESCUDERO. Mais pour lui, les conditions de scène envisagées n’étaient pas réunies. C’est aujourd’hui Chose faite pour un spectacle qui à n’en pas douter, une fois encore, ravira le public. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 64 77 jacquesbrel87@gmail.com

English : Léo Ferré La légende

L’événement Léo Ferré La légende Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole